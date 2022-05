Les Dampicourtoises ont fait la première moitié du job

Quoi qu’il en soit, l’équipe dampicourtoise, à domicile, n’a pas manqué pour autant son rendez-vous annuel avec l’élite belge. Dans cette compétition où le classement final était d’autant plus important cette fois qu’il servait de référence pour déterminer la répartition dans des divisions qui seront mixtes à partir de 2023, elle a permis au club gaumais de se placer en position favorable pour faire partie de la SuperLeague (la division la plus haute) l’an prochain. Restait à l’équipe masculine à faire aussi bien le lendemain pour assurer la quête de ce précieux sésame (voir en page précédente).

Record pour DeConinck

Mises sur orbite par les très bonnes performances de valeurs sûres comme Géraldine Davin (2eau marteau), Catherine Bonhomme (5esur 100m, à un petit centième de son record et 7esur 200m), Victoria Rausch (2esur 100m haies, record personnel à la clé) et Justine Brackman (2esur 800m), les Dampicourtoises ont toujours occupé le milieu du classement. Et même si elles ont marqué peu de points dans certaines épreuves comme la hauteur, le triple-saut et surtout le 4 x 100m où elles ont été disqualifiées (lire ci-contre), elles ont pu compter aussi sur le talent de quelques très jeunes athlètes. La scolaire Svenia DeConinck a ainsi pris la 3eplace en hauteur en améliorant d’1cm son record personnel (1,72cm). Et ce quelques jours seulement après s’être tordu la cheville à l’entraînement. "J’ai cru que je ne pourrais pas participer, confiait-elle, mais avec un bon tape, tout s’est bien passé."

Deux cadettes très prometteuses

Toutes deux huitièmes, l’une sur 400m, l’autre sur 1500, Chloé Hemmer et la Luxembourgeoise Elena Lopes, âgées de 14ans à peine, ont fait forte impression également. Tandis que son triathlète de père défendait au même moment ses chances au championnat du monde de triathlon (voir ci-contre), Chloé Hemmer a couvert le tour de piste en 1.00.92. Un chrono qui la place d’emblée à quelques centièmes du top 10 provincial all-time dans sa catégorie, alors qu’elle n’est qu’en 1reannée chez les cadettes.

Elena Lopes, pour sa part, n’avait jusqu’ici couru qu’un seul 1500m, en indoor cet hiver. Samedi, elle a amélioré ce chrono hivernal de près de 15secondes et son temps (4.44.77) la place déjà au 5erang provincial de la catégorie, dans le sillage d’athlètes telles que Margot Mahieu, Véronique Collard ou Lucie Grandjean.

La relève est là, à n’en point douter.