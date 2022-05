Comme Rulles la veille à Libramont (voir ci-dessus), l’équipe du chef-lieu était menée au repos (40-44). Et comme Rulles, elle a renversé la situation en deuxième mi-temps grâce à une bien meilleure défense. " Encaisser 44 points en première mi-temps, c’est énorme. Il n’y avait pas assez d’aide et on a manqué de communication , relève l’ailier Yoann Bernard. Mais on a bien repris le troisième quart-temps et cela nous a donné confiance pour la suite. Et notre mentalité en défense a été excellente en fin de match. Avec cette victoire, on est plus tranquille pour aller chez eux mercredi. On sait que Nelson Rockens, un joueur important, jouera, mais on ira là-bas pour essayer d’en finir en deux manches. "

69-69 à la 36’

Les deux équipes ne se quittent quasiment pas durant tout le match. Quand Bernard s’impose en pénétration et donne un peu d’avance à Arlon (17-12), Schrondweiler répond à distance (20-22). Van Hamme est très actif du côté arlonais (31-32), mais Jehasse, Schloremberg et Bouvy trouvent la parade (31-40). Après un rebond offensif de Bernard, Schrondweiler a le dernier mot de la mi-temps: 40-44.

Arlon redémarre par un 10-0 signé Van Hamme, Cornet et Vukovic, qui sera bien plus présent en 2e mi-temps et un véritable roc en défense. En face, Habay développe un très beau jeu collectif: 52-57 (27’), 61-61 (30’). Schrondweiler ajuste à trois points et montre toute sa détermination. Les Arlonais resserrent alors leur défense, à l’image de ces blocs de Vukovic et Van Hamme, et ils reprennent l’initiative (69-64, à la 34’). Schrondweiler et Bouvy gardent la tête froide et ramènent Habay: 69-69 (36’). Au rebond offensif, Cornet relance les siens et Bernard ajoute un panier (73-69). C’est la bonne cassure pour Arlon. Schloremberg réussit ses lancers (73-71 à la 39’), mais les Habaysiens buteront ensuite sur la défense arlonaise, alors que Tiberghien décoche le missile de la victoire: 76-71. " Arlon a été meilleur en défense, oui, et nous, on a été moins appliqué et on a manqué de lucidité et de jeu collectif par moments , note le coach habaysien Jonathan Sauvey. À la fin, les gars ont buté dans la raquette chacun à leur tour et au final, ça se joue sur des détails, des faits de match. On a montré qu’on était à notre place dans ces play-off et il faudra défendre notre terrain mercredi. "