Pour un match de préparation du championnat d’Europe qui aura lieu en Bosnie du 12 au 22 juin à Sarajevo. À Musson, on va jouer contre une sélection de joueurs du championnat belge. Ce sera un match de bon niveau, on a besoin de répondant en face pour préparer notre championnat d’Europe qui approche à grands pas. Sarajevo, ce sera un tournoi de 14 équipes dont la Lituanie, la Turquie comme grosses équipes.

Qui joue au basket en chaise roulante? Des gens en situation de handicap ou d’autres?

Tout le monde peut jouer en championnat. Par contre au niveau international, on doit avoir un handicap minimum qui doit toucher les membres inférieurs.

Les joueurs de basket en chaise, quels sont leurs profils?

Tout type de profil: des gens accidentés de la vie, de la route ou tout simplement de naissance. Ces gens n’ont pas forcément joué avant au basket. Le handisport, c’est souvent une discipline qui nous choisit plutôt que l’inverse. On a souvent des sportifs qui faisaient du cyclisme et qui se sont retrouvés à faire du basket en chaise car leur handicap permettait plus le basket en chaise que le paracyclisme.

Les qualités pour jouer en chaise?

Bien manier la chaise d’abord. Autrement, cela reste du basket traditionnel, même s’il y a quelques règles adaptées par rapport au basket valide. Cela reste le même terrain, la même hauteur de panier, la même taille de ballon, tout est fait pour que le basket soit le plus facile à développer. On a l’interdiction de sortir des limites du terrain, on a la règle du marcher, il y a une adaptation pour le dribble. En valide, on n’a plus le droit de recommencer à dribbler si on a arrêté; ce n’est pas le cas pour nous.