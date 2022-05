Samedi, on peut le comprendre, ça sentait fort la fin de saison. " Ça n’a pas été terrible , résume Marc Hawley. C’était comme un match amical. Il n’y avait pas trop d’ambiance. Mais c’est normal, le championnat est plié. On a très mal commencé. Puis, on a pris un peu de rythme, quand les gars de R2 sont montés au jeu. Ils ont amené de l’énergie. On a disputé un super deuxième quart-temps grâce à eux. " C’est, en effet, dans le 2e quart-temps, sous l’impulsion des Bizimana, Geubel et Démoulin que Neufchâteau fera la différence. Le hic de la soirée, c’est la blessure de Clément Thomas, qui jouait son dernier match sous le maillot chestrolais, et qui s’est occasionné une grosse entorse à six minutes de la fin. Il a été fêté et remercié par le club et ses équipiers.