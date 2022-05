L’AC Dampicourt devrait rejoindre la Super League

La 10eplace obtenue, hier à Lierre, par les Gaumais devrait s’avérer suffisante à cet effet. Certes, tous les calculs prenant en compte le cumul des résultats ne sont pas encore officialisés, mais il semble bien que le club gaumais héritera de la 6eplace dans la hiérarchie belge. Et donc d’un fauteuil en Super League qui comprendra huit clubs.

Pour parvenir à leurs fins, les Dampicourtois ont pu compter sur leur meilleur atout, Julien Watrin, seul membre de l’équipe à remporter son épreuve, en l’occurrence le 200m en 21.23, mais aussi sur quelques éléments qui ont rapporté pas mal de points. Ainsi, Baptiste Lanotte a-t-il pris la 4eplace à la perche (4,60m), tout comme Daniel Toussaint au poids (12,73m) tandis que Thibaut Triaille, le spécialiste du trail, a décroché une fort belle 3eplace sur 3000m steeple (9.34.27).

Bosseler derrière Sacoor

Sur 400m, le junior Simon Bosseler a, lui, coupé la ligne en 7eposition. Avec un nouveau record personnel à la clé (49.65), il se classe juste derrière un certain Jonathan Sacoor qui était venu courir sans la moindre prise de risques car il devait ménager un ischio quelque peu douloureux.

Dans cet interclubs d’un très bon niveau – outre Watrin et Sacoor, on y retrouvait notamment Koen Naert, champion d’Europe du marathon, les frères Bouchikhi, Christian Iguacel ou encore le sauteur Bram Ghuys –, dominé par une très solide équipe du Lyra à domicile, on notera encore le record personnel de Mearegu Nicolas sur 1500m (4.01.35, une amélioration de près de 5secondes) et celui de Daniel Point qui a lancé plus loin le poids de 7kg (37,14m) que celui de 6kg auparavant.

Le classement final

1.Lyra, 205; 2.Excelsior Bruxelles, 190; 3.Essenbeek-Halle, 149,5; 4.Leuven (DCLA), 141; 5.FCLiège, 132; 6. Herentals (ACHL), 123; Nivelles (CABW), 119; 8.RCGand, 118,5; 9. KAA Gand, 110; 10.ACDampicourt, 108; 11.Alost (EA), 91; 12.Vilvoorde (VAC), 88.