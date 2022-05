La première mi-temps a été émaillée de beaucoup d’approximations techniques, surtout du côté des joueurs de la Vallée de l’Attert. Avec plusieurs occasions de part et d’autre, dont une reprise de Gena sur le poteau. On notait aussi des tentatives de Ryan Denis, capitaine du jour et de loin le meilleur joueur sur le terrain pendant les 45 premières minutes. Dès la reprise, une action des visités termine dans les pieds de Sylvain Dupuis qui ajuste son tir (1-0). Nothomb poussera, sans succès.

Bleid 1 – Habay-la-Vieille 0 (après prolongations)

À la 93’, alors que le score de 0-0 annonce les prolongations, un corner est repoussé par le gardien habaysien Thomas Alexandre. Il hurle, l’arbitre se précipite. Alors qu’il a passé une après-midi beaucoup plus tranquille que celle de son vis-à-vis Bruno Lott, le portier habaysien doit céder sa place à un des derniers remplaçants encore sur le banc.

Quelques minutes plus tard, le T1 des Oranges, Kamel Bouzoubaa, monté aux avant-postes dans une équipe décimée par les absences, filait au but et était bousculé par le gardien remplaçant. Le penalty était transformé calmement par Mamadou Faye, encore une fois le meilleur homme sur le terrain.

La victoire aurait toutefois pu sourire aux Habaysiens, qui ont touché deux fois les poteaux et sont tombés sur un Bruno Lott des grands jours.

Libin 0 – Assenois 2

Battu deux fois en championnat, Assenois a pris sa revanche samedi à Libin. Les hommes de Stéphane Dubois ont profité des cadeaux locaux. Après quelques minutes, Cavelier veut remettre vers Zanelli. Trop peu appuyé, son ballon est exploité par Vandaele qui avait senti l’affaire (0-1). Libin tente de réagir, mais Delahaut, seul face au but, envoie au-dessus. Dans la foulée, Thonon slalome, mais sa reprise est repoussée. En seconde période, Moreau repousse une frappe de Breithof. À peine monté au jeu, Félicien Marchal tente sa chance, mais le cuir passé à côté. En contre, Assenois, où Martin a flirté avec la deuxième jaune, tue le match. Leva file dans le dos de la défense et frappe. Zanelli est battu (0-2). En fin de match, Leva, sur la gauche du rectangle, croise. Zanelli est battu, mais le poteau repousse.

Bercheux 0 – Neuvillers 1

Si Bercheux en avait passé quatorze à Neuvillers en championnat, les Verts sont restés muets hier après-midi. Et comme Lutz, monté au jeu un peu plus tôt, est venu mettre sa tête sur corner à quelques secondes du terme alors que tout le monde avait déjà la tête aux prolongations, c’est Neuvillers qui poursuit sa route et qui ira à Assenois le week-end prochain (0-1). Un succès que Neuvillers n’a pas volé puisqu’au premier acte, les hommes de Jérémy Dominique, qui s’étaient montrés dangereux par Murego, auraient dû obtenir un penalty pour une charge de Strepenne sur Nicolas. Dans l’autre sens, Ledent avait dû s’employer sur un centre-tir vicieux de Vermiedt.

Melreux-H.A 2 – Harre-M. 0

La logique du championnat a été respectée dans cette rencontre. "Une victoire dans la lignée de notre fin de notre championnat, se félicite le joueur-entraîneur Thibault Collard. Même si on tournera une page à Melreux en fin de saison, on ne lâche rien." Il faut attendre la demi-heure pour voir R. Leboutte transformer un penalty (1-0). Harre ne trouve pas la faille et tente surtout sa chance à distance. À l’approche du dernier quart d’heure, R. Leboutte confirme la tendance en s’offrant le doublé (2-0). Harre termine à dix après l’exclusion d’El Ouaaliti dans les derniers instants.

Nassogne 1 – Érezée 2 (après prolongations)

"Une rencontre avec peu d’opportunités qui tourne finalement en faveur de nos adversaires" , se désole le Nassognard Alain Philippe. Les Jaune et Noir entament bien la partie et déflorent la marque dès la 8’ quand Minique reprend un ballon en cloche dans le dos de la défense locale (0-1). Nassogne pousse et s’offre des opportunités par l’entremise de Philippe et Ergot, qui ne cadrent pas. Nassogne est récompensé de ses efforts en égalisant à l’heure, quand Philippe lance Peeters qui ajuste un lob (1-1). Le match devient de plus en plus haché, avec de nombreuses phases arrêtées. À la 118’, une faute sur la ligne de corner débouche sur un coup franc que De Castris place entre le piquet et Ninane, offrant ainsi la finale de la série aux visiteurs (1-2).