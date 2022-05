Le tournant du match a, peut-être, eu lieu dès la troisième minute, quand Jeffrey Brault a détourné le penalty botté par Thomas Macalli. Quatre minutes plus tard, Hayon se faisait piquer le ballon par Lahrach qui s’en allait fixer Collin. Au lieu d’afficher 0-1, le marquoir indiquait 1-0. Le succès de Longlier se dessinera encore un peu plus quand, à la demi-heure, Debehogne viendra couper un centre d’Evrard devant Collin et Vazzana pour faire le break (2-0).

Si Arlon a eu le mérite de poser le jeu au premier acte, il a complètement sombré dès l’instant où Lahrach, d’un magnifique enchaînement, a planté le numéro 3. Le même Lahrach qui s’offrira le triplé au terme d’un déboulé dans la foulée, coupant définitivement les jambes d’une équipe arlonaise en panne sèche.

Longlier se qualifie donc pour le tour suivant. Il se rendra à Meix-devant-Virton ou hébergera Vaux-Noville le week-end prochain. La saison des Arlonais, elle, est terminée.