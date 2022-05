Samy Lahrach (Longlier) déguisé en Karim Benzema

Le deuxième tombe quatre minutes plus tard à peine, quand Hayon se fait piquer le ballon à 20 m de son but par Lahrach et laisse filer l’attaquant longolare crucifier Collin. Alors que les Arlonais se voyaient ouvrir la marque, les voilà obligés de courir derrière le score.

Avec un Arthur Hausman en costume de Thiago Alcantara, les visiteurs ont le mérite de prendre le jeu à leur compte au premier acte. Sauf que le capitaine arlonais n’a, ni un Fabinho à côté de lui (Adrien François était absent), ni un Van Dijk derrière lui. Et sur un centre d’Evrard, peu après la demi-heure, Debehogne surgit de l’aile opposée pour venir mettre d’accord Vazzana et Collin d’un bon coup de tête. C’est 2-0 et cet Arlon-là ne dégage pas l’attitude rebelle d’une légion capable de remonter un handicap de deux buts.

Gagban, Noël et Brejard auraient pu corser la note

Au repos, on sent le match déjà plié. Mais on se dit, aussi, qu’un petit but arlonais en début de second acte pourrait renverser la balance psychologique. Ce ne sera pas le cas. Que du contraire. Un bijou de Lahrach, un enchaînement contrôle-reprise de volée sans que le ballon ne touche le sol, viendra couper, pour de bon, les jambes aux Lorrains. Des jambes à ce point coupées que Meloni se fera prendre de vitesse quatre minutes plus tard par ce même Lahrach, lequel s’en ira planter son troisième but de la soirée. Une juste récompense pour un attaquant complètement bluffant dans son jeu dos au but, à seulement 21 ans.

4-0, circulez, il n’y a plus rien à voir. Enfin, si, quelques arrêts de Collin qui empêcheront Gagban, puis Noël, de corriger un peu plus sévèrement encore l’équipe du chef-lieu. "Équipe", un bien grand mot au regard de la fin de match décousue des hommes de Guy François. Quel contraste avec cette jeune garde de Longlier increvable et disciplinée jusqu’à la dernière seconde de la partie. On aurait cru, le 7 mai, qu’elle jouait son premier match de championnat!

Quelle fraîcheur!

Ce n’est pas tellement le talent qui fait avancer une équipe dans un tour final. Mais plutôt sa fraîcheur physique et mentale. Et dans ce domaine, les Longolares étaient cinq crans au-dessus de leurs adversaires. À la 65’, à 4-0, Mathieu Perreau était encore occupé à presser au point de corner. Et à la 91’, l’arrière droit Marvin Evrard débordait une dernière fois dans le rectangle adverse. Cela en dit beaucoup. Avant d’être de bons footballeurs, ces jeunes Longolares sont de formidables coureurs. Tous, sans exception. Et le résultat est là. Avec le jus qu’il lui reste dans le moteur, la bande à Tucci ferait assurément un beau représentant luxembourgeois au tour final interprovincial.

Longlier: Brault 7; Furdelle 6, Fourny 7, Van Den Eynde 6, Evrard 8; Perreaux 7, M.Toussaint 6 (72’, Veriter), Brejard 6; Gagban 6, Debehogne 7 (66’, H.Noël), Lahrach 9 (66’, Nicolas; 79’, Henrotte).

Arlon: Collin 6; Davies 6 (53’, Rocca 4), Hayon 5, Meloni 5, Vazzana 6; A.Hausman 6 (82’, Cravatte), Dillembourg 6, R.Daoust 6; V. Hausman 4 (67’, D.Daoust), Macalli 5, Lakaye 5 (79’, Adam).

Arbitre: M.Simeon. Assistance: 200.

Cartes jaunes: Debehogne, Brejard, Collin, Meloni, Davies, Rocca.

Buts: Lahrach (7’, 1-0); Debehogne (34’, 2-0); Lahrach (55’ et 59’, 4-0).

3’, le centre de V.Hausman heurte le bras de Furdelle: penalty. Macalli frappe à droite, Brault choisit le bon côté.

7’, Hayon succombe au pressing de Lahrach, qui lui vole le ballon avant d’aller le placer entre les jambes Collin (1-0) .

34’, sur un centre Evrard, Debehogne vient couper de la tête devant Collin et Vazzana (2-0) .

55’, Lahrach réalise un brillant enchaînement et envoie une volée sous la lucarne de Collin (3-0) .

59’, Gagban dévie de la tête dans la foulée de Lahrach, qui dépose Meloni et croise dans le petit filet (4-0) .