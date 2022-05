Norman Bassette malheureux en finale de la Coupe Gambardella

Sur la pelouse du Stade de France, il a de loin été l’attaquant caennais le plus dangereux, mais s’est heurté au cadre du but (une tête sur le poteau) et surtout à un portier lyonnais en état de grâce. Comble de malchance, dans cette finale qui s’est jouée aux tirs au but, c’est Norman Bassette qui a manqué son envoi, frappant au-dessus du cadre, et donné ainsi la victoire aux Lyonnais.

Décisif en demi-finale, quand il avait réussi un doublé, le jeune Gaumais gardera donc un souvenir beaucoup moins réjouissant de l’apothéose de l’épreuve.