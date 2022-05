Les Dampicourtoises septièmes des interclubs nationaux

L’équipe féminine de Dampicourt a pris la 7eplace (sur 12) à l’issue des interclubs nationaux féminins qui se déroulaient ce samedi, sur la piste de Saint-Mard. Mises sur orbite par les très bonnes performances de valeurs sûres comme Géraldine Davin (marteau), Catherine Bonhomme (100 et 200m), Victoria Rausch (100m haies) et Justine Brackman (800m), les Dampicourtoises ont toujours occupé le milieu de classement. Et même si elles ont marqué peu de points dans certaines épreuves comme la hauteur, le triple-saut et surtout le 4 x 100m où elles ont été disqualifiées, elles ont pu compter aussi sur le talent de quelques très jeunes athlètes comme les cadettes Chloé Hemmer (400m) et Elena Lopes (1500m) ou la scolaire Svenia DeConinck (hauteur) pour assurer un bon classement.