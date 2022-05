Les Bertrigeoises s’imposent

En D1 francophone, les Bertrigeoises, qui concouraient à Rixensart, ont remporté leur match devant l’équipe d’Hannut. Les Ardennaises ont notamment brillé dans les lancers puisqu’elles ont remporté le poids, grâce à Laure Barthel, le javelot et le disque, grâce à un doublé de Celia Godenir. Et dans chacune des épreuves de lancers, l’ACBBS a classé ses deux athlètes dans le haut du classement. « Sur 1 500 m, on prend les 2e et 4e places tandis que le 800 m est remporté par Julie Lothaire, précise le président Christophe Bodart. Il n’y a qu’en sprint où ça a été un peu plus difficile. »