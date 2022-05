Gil Grévisse, retour sur 11 saisons en rouge et noir

Gil, votre meilleur souvenir à Habay?

Nos deux doublés Coupe – championnat en trois saisons (2017 et 2019), forcément.

Et votre plus bel exploit personnel?

Probablement mon but en finale contre Nassogne, en 2019. J’avais égalisé, alors que nous étions menés 0-1. Mais mon plus beau but remonte à 2012. J’avais mis une bicyclette en lucarne contre Sart, en quart de finale de la Coupe. On peut encore la revoir sur TV Lux!

Le pire souvenir?

S’il en faut vraiment un, je dirais ma fracture du bras, lorsque je jouais encore en P2. J’avais été éloigné des terrains pendant deux mois. Mais sportivement, je n’en ai aucun, même pas notre descente de D3 en P1 en 2018. L’ambiance était restée très bonne.

Vous vous souvenez de votre tout premier match officiel avec Habay?

Non. En revanche, je me souviens du match de tour final de P3 de Habay-la-Neuve contre Bourcy, juste avant mon arrivée. Habay avait gagné 5-3 à l’aller, et perdu 1-0 au retour. Le club est donc monté en P2, comme je l’espérais, mais j’avais eu un peu peur de me retrouver en P3, alors que j’arrivais de la réserve de Virton. C’est Pascal Gillet qui m’avait fait venir.

C’était votre dernier match il y a huit jours. Avant de prendre votre décision de partir, quelle est la dernière fois où vous vous êtes dit: “Ce sera ma dernière saison ici”?

Je me l’étais déjà dit les deux années précédentes. J’ai deux enfants et quand on joue le dimanche en D3, cela prend quasiment la journée entière. Du temps que l’on ne passe pas avec sa famille.

La dernière fois que vous êtes sorti du terrain en pensant que vous aviez livré un très bon match?

Contre Raeren, au premier tour. Nous avions gagné 3-0. Je pouvais tenter n’importe quoi, tout réussissait. Il y a des jours comme ça…

La dernière fois que vous avez quitté le terrain avec le sentiment d’avoir mal joué?

Mon dernier match, contre Aywaille, n’était pas exceptionnel. Celui à Huy non plus. Mais je pense avoir été assez constant tout au long de ma carrière. Je n’ai jamais vraiment pété des flammes et je n’ai jamais été complètement à la ramasse non plus. Je me donne toujours à fond et quand tu te vides les tripes, tu assures le minimum syndical en général.

La dernière fois que vous avez râlé sur votre coach, intérieurement ou ouvertement?

Lors de notre déplacement à Wanze, en septembre. Je m’étais retrouvé sur le banc sans explication, alors que j’étais titulaire la semaine précédente. Mais cela s’est toujours bien passé avec chacun de mes entraîneurs. Il y a bien eu l’un ou l’autre désaccord, c’est inévitable, mais nous les avons toujours réglés calmement, par la discussion.

La dernière fois que vous avez râlé sur un équipier?

Je n’ai jamais été au clash avec qui ce soit. J’essaye juste de donner des petits coups de fouet de temps en temps, pour motiver les troupes. C’est avec mon frère (Romain) que j’étais le plus franc. Idem de son côté, d’ailleurs. On se disait les choses franchement, pour se booster l’un l’autre.

Reichling, Vialette, Serwy

La dernière fois que vous avez pété un câble dans le vestiaire?

Péter un câble, ce n’est pas mon genre. On ne vient pas au football pour se gueuler dessus. Mais j’ai souvent pris la parole malgré tout. J’essaye souvent de toucher les joueurs dans leur orgueil. Je me souviens encore de ce match à Libramont, en P1, en mars 2017. Nous avions pris trois buts en douze minutes et nous étions menés 3-0 à la pause. Jean-Luc (Manand) avait pété les plombs. Moi, j’avais simplement demandé à chacun de faire le nécessaire, en deuxième période, pour qu’on puisse se regarder dans le miroir à la fin du match. On avait gagné 3-4 et j’avais marqué un but. Un sacré souvenir!

La dernière fois que la troisième mi-temps a laissé des traces?

Après le dernier match, contre Aywaille. Je suis rentré à la 1h15. Et je n’étais pas le dernier! J’aurai connu quelques jeudis compliqués durant toutes ces années…

Et la dernière fois que vous avez pesté en parcourant la presse au lendemain d’un match?

Je n’ai jamais eu de mauvaise surprise, personnellement. Ce que j’ai pu lire ne m’a jamais vraiment affecté.

Votre meilleur coéquipier?

Difficile de n’en retenir qu’un. Logan Reichling avait un super pied droit. Cette année, j’ai découvert Hugo Vialette. Il est vraiment costaud et élégant, il m’avait déjà tapé dans l’oeil l’an passé lors d’un amical contre Saint-Hubert. Enfin, je citerai Jérémy Serwy, qui est arrivé cet hiver. Il y a des joueurs qui courent très vite. Lui, c’est dans sa tête qu’il va plus vite que les autres. Il a toujours un temps d’avance sur tout le monde. C’est là qu’on voit la différence entre un ancien pro et des joueurs amateurs comme nous.

Votre entraîneur préféré?

J’ai toujours eu une relation particulière avec Jean-Luc Manand. Je vais me lancer comme joueur-entraîneur à Habay-la-Vieille et Jean-Luc constitue une formidable source d’inspiration pour moi. Il véhicule des valeurs que j’apprécie, à commencer par la courtoisie et le respect. Puis c’est un véritable amoureux du football. Il a donné 40 ou 50 ans de sa vie au foot. Il m’a adressé un petit message en vidéo avant mon dernier match. Extrait dans lequel il disait que j’avais l’âme d’un leader et qu’il croyait en moi. Entendre cela sortir de la bouche de l’un des plus grands entraîneurs de la province, avant d’attaquer ce challenge à la fois stressant et motivant à Habay-la-Vieille, ça fait plaisir!