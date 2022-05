L’équipe du chef-lieu démarre fort le 3eacte, par un 10-0 signé Vukovic, Van Hamme et Cornet (50-44), mais Habay réplique via Schloremberg, Jehasse etSchrondweiler (52-57) et le chassé-croisé de la première mi-temps se poursuit. Les deux équipes ne se quittent pas: 61-61 (30’). C’est encore 69-69 à la 36’. Cornet et Bernard donnent alors les commandes aux Arlonais (73-71), avant une bombe de Tiberghien, qui assure la victoire des siens.

La deuxième manche se disputera mercredi à Habay.