Un budget divisé par trois, pour trois fois plus de plaisir

Trois ans après avoir tranché dans le vif, le club s’est parfaitement remis de son amputation. Tous ces mauvais souvenirs sont effacés. "Le passé, c’est le passé, on ne revient de toute façon jamais en arrière, avance le président Alain Gatelier. Le budget aujourd’hui, par rapport à celui de l’époque? Il a été divisé par trois." Pour trois fois plus de plaisir? "On peut dire cela si vous voulez, oui (rires). La leçon que j’ai retirée de ces dernières années? Que ce n’est pas en transférant des noms que l’on forme une équipe. Chacun gère son club comme il l’entend, mais nous, nous ne ferons plus la même erreur. Même si nous retrouvons le niveau national un jour, nous continuerons à miser sur la jeunesse, sur des gars du coin."

À l’évidence, la recette fonctionne. Longlier n’a pas eu besoin d’un Lefort, d’un Warlomont, d’un Reichling, d’un Macalli ou d’un Lespagnard pour aller chercher la médaille de bronze en P1. Non, cette 3e place finale, il l’a décrochée avec la moyenne d’âge la plus basse de la série. Dans l’effectif de Damien Tucci, seulement quatre garçons avaient une saison complète de P1 dans les jambes avant cet exercice: Perreaux, Brault, Nicolas et Toussaint. Et, hormis Mathias Toussaint avec Libramont, aucun membre du noyau n’avait fait mieux qu’une 10eplace en P1 dans sa carrière, comme titulaire.

Alors quand l’entraîneur français dit que la saison de Longlier est déjà réussie, son président se garde bien de le contredire. "Je suis tout à fait d’accord avec lui, sourit-il. Dans une série à treize où il risquait d’y avoir trois ou quatre descendants, nous aspirions modestement à nous maintenir. Le coach a tiré le meilleur de ce groupe. Il sait de quoi il parle, puis il a une fibre d’éducateur. Ai-je eu peur de le voir partir à Givry en septembre dernier? Vous savez, dans le football, les entraîneurs vont et viennent, comme les joueurs. Donc il faut s’attendre à tout. Mais avec le recul, on peut dire qu’il a pris la bonne décision en restant chez nous… "

20 entrées payantes contre Aubange

Et ce tour final, dans tout ça? Longlier l’aborde-t-il réellement avec l’espoir de monter, ou simplement avec la satisfaction de faire rentrer quelques billets supplémentaires dans la caisse? "Désormais, on va prendre match par match.Serais-je content de remonter en D3? Ce serait probablement un peu tôt pour nous, d’autant plus que nous avons bouclé notre recrutement. Mais bon, c’est le terrain qui parlera. On ne peut de toute façon jamais refuser une montée quand elle se présente."

Puis il sera encore temps de se tracasser plus tard, car le chemin est encore long: il faudra en théorie remporter cinq matchs pour se hisser en D3 (deux au tour final, trois au tour final interprovincial). "Terminer une deuxième fois de suite sur le podium de P1, la saison prochaine, ce serait déjà très bien, avance Alain Gatelier au sujet du futur. D’autant plus que la série s’annonce encore plus relevée avec les descentes de Gouvy et Oppagne, ainsi que le casting réalisé par certains clubs."

Si cette troisième place a rendu le sourire à la direction longolare, Alain Gatelier note un petit bémol malgré tout: les assistances. "Comme partout, le nombre de spectateurs diminue, constate le président. En plus, nous allons perdre notre plus gros derby, contre Libramont. Une affiche qui avait attiré 200 personnes. Contre Aubange, il y en avait dix fois moins: 20 entrées payantes."

Autant dire que le RRC Longlier ne serait pas mécontent de voir débarquer son voisin Assenois, en lice dans le tour final de P2, dans la série la saison prochaine…