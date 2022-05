Les Chestrolais veulent en finir ce dimanche

Les Chestrolais ont montré, mercredi, lors du premier match (98-74), qu’ils sont nettement plus forts que leur adversaire. En face, Aubel n’a jamais donné l’impression de pouvoir rivaliser. Mais cette fois, les Liégeois joueront dans leur petite salle, devant leurs supporters, et ils abattront leur dernière carte. Alors la méfiance reste de mise. D’autant que là-bas, le 6 avril dernier, le BCCA avait été malmené et ne s’était imposé (75-83) qu’en toute fin de partie. " Le match sera plus dur physiquement, plus sale, que mercredi, avance Nicolas Sturam. On doit être prêt physiquement et mentalement. On a déjà gagné à Aubel et il faut le garder à l’esprit. Je m’attends à affronter une défense plus haute et plus agressive. Il faudra rester lucide. Et jouer avec la même intensité durant tout le match. "

Guischer devait se tester hier soir. Il reste incertain.