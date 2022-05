Vaux-Noville, meilleure équipe de P1 en 2022

Les hommes de Pol Leemans débarquent donc avec une étiquette d’invité surprise dans ce carré VIP qu’est le tour final. Leur cinquième place au classement et leur goal-average nettement inférieur à celui de leurs concurrents (+5; +28 pour Meix; +19 pour Longlier; +27 pour Arlon) font passer les Étoilés pour le Petit Poucet de l’épreuve.

Mais Vaux-Noville n’en est-il pas, au contraire, le favori? Le club du président Rossion reste le seul, dans l’histoire du football luxembourgeois, à avoir réussi l’incroyable pari de se hisser en nationale grâce au tour final interprovincial. Nul, dans la périphérie de Bastogne, n’a oublié ce succès historique à Bioul en juin 2008, devant plus de mille personnes. Oui, oui, 1015 entrées payantes! L’équipe a totalement changé, évidemment. Mais pas l’entraîneur: Pol Leemans était déjà à la barre cette année-là. En 2018, au moment de revenir sur l’exploit réalisé dix ans plus tôt, le Marlovanais estimait que "la réussite, le mental et la forme du moment" étaient les clés de la réussite dans cette compétition. Raison de plus pour faire des Novillois un sacré prétendant! La meilleure équipe de P1 en 2022, c’est Vaux. Dixièmes à la trêve, les Noirs n’avaient engrangé que douze maigres unités au premier tour. Tout le monde les voyait jouer le maintien. Puis ils ont amassé 29 points, sur 36, au deuxième tour. Quatre de plus que le champion libramontois, sept de plus que Longlier, neuf de plus que Meix-devant-Virton et Arlon.

Une seule défaite en 2022

Vaux-Noville n’a perdu qu’une fois en 2022 (à Saint-Mard), a terminé son championnat par cinq victoires consécutives et n’a concédé que quatre goals sur ses sept dernières sorties. Puis, Philippe Petit et sa troupe ne l’ont certainement pas oublié, Vaux-Noville est aussi l’équipe qui a infligé à Meix son premier revers de la saison le 20 mars dernier.

Dernier argument pour appuyer la candidature des Novillois dans ce tour final: leur faculté à ennuyer les gros. Ils ont pris plus de points contre les sept premiers (22/36) que contre les six derniers (19/36) et ont, d’ailleurs, battu leurs trois concurrents en championnat, réalisant même un 6/6 contre un Longlier qu’ils ont également battu en Coupe. "Avant de partir, j’ai bien envie de faire une blague au comité et d’envoyer le club en D3! rigole Pol Leemans. Plus sérieusement, nous abordons ce tour final sans pression. Comme en 2008, quand nous avions terminé 4edu championnat. Techniquement, Meix est meilleur que nous. Mais mentalement, après ce gros deuxième tour, nous ne devons craindre personne." Et certainement pas des Méchois qui ont pris un uppercut dans le menton le week-end dernier. "Avec le retrait probable de Durbuy, Meix devrait monter quoi qu’il arrive, prédit Pol Leemans. J’espère donc voir un bon match de foot entre deux équipes qui jouent sans aucune pression."

À une période où bon nombre d’entraîneurs sont déjà en vacances, Pol Leemans garde, lui, trois objectifs dans le viseur: le tour final, la Coupe et… un poste de T1 pour la saison prochaine. Où va sa préférence? « Mon ego place mon avenir personnel en premier, j’ai vraiment envie de continuer à entraîner, dit-il. En deux, je place la Coupe. En trois, une montée via le tour final. » Montée que le club serait prêt à assumer, comme en 2008? « Cette année-là, plusieurs garçons avaient eu peur de monter en Promotion, se souvient le T1 novillois. Ils pensaient ne pas avoir le niveau et, donc, peu jouer. Pour garder tout le monde, nous avions décidé de ne pas effectuer de transferts supplémentaires et de faire confiance au groupe en place. Nous sommes redescendus, au final, mais nous n’avons pas été ridicules. Nous étions encore dans le coup à deux matchs de la fin. »