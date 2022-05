Neufchâteau a facilement remporté la première manche contre Aubel

Mené 0-5, Neufchâteau prend les commandes sur une bombe de Dubois (7-5) et enchaîne avec deux lancers francs de Démoulin et un missile de Geubel (12-5). M. Bizimana monte au jeu et décolle pour dunker. Les Chestrolais sont trop rapides et trop athlétiques pour les Liégeois, qui s’accrochent tout de même jusque 19-13 (10’). Le BCCA entame le deuxième acte par un 10-0 et on comprend vite qu’Aubel ne reviendra pas (29-13 à la 13’). D’autant que M. Bizimana et Harvey en rajoutent une couche (37-17), avant un mini-show de Geubel: 46-20, 47-25 à la pause. " Leurs joueurs clés ont fait la différence, commente le coach liégeois Claude Ernotte. Quand Geubel s’est mis à jouer, il n’y a rien eu à faire. Chaque fois que le n° 11 (Mathis Bizimana) a pénétré, on n’a pas su l’arrêter. Et leur meneur (Harvey) a très bien distribué le jeu. Il a fait le job. C’est une très belle équipe. En attaque, on n’a pas développé notre jeu non plus. On n’a pas été assez patient. Et si on ne marque que 25 points en une mi-temps, c’est aussi à cause de la défense de Neufchâteau. On doit tirer les leçons de ce match pour la deuxième manche, chez nous, ce dimanche. "

«Les bonnes options, avec efficacité»

En deuxième mi-temps, les Ardennais déroulent, sans forcer, et l’écart maximal est atteint sur un tir à trois points de Hartman (94-59 à la 36’). Puis Aubel profite d’un laisser-aller luxembourgeois, pour réduire l’addition: 94-70, 98-74. " Globalement, je suis content de notre prestation collective , conclut Nicolas Sturam. Et j’ai bien aimé le travail de Harvey, Geubel, Hissette et Duquenne. Des deux côtés du terrain, ils ont pris les bonnes options, avec efficacité. Et il y a eu une bonne communication. La première manche est dans la poche. Mais ce n’est pas terminé. Loin de là. "