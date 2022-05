Logan Reichling (Ethe) sacré meilleur joueur de P1 devant Lefort et Macalli

Logan, vous terminez en tête du classement des cotations. Surpris?

Oui, quand même, vu la saison d’Ethe.

Si l’on fait fi du classement de votre équipe, vous avez eu le sentiment d’être au même niveau que les années précédentes, personnellement?

Je pense avoir été fidèle à moi-même, oui. La régularité est l’une de mes forces. Je ne suis pas le Messie, mais j’ai un principe: je m’efforce d’être crevé à la fin de chaque match. Et quand tu appliques ce principe, tu ne passes jamais totalement au travers. Il y a des jours où je suis moins bien, comme tout le monde, mais je compense par mon engagement, mon envie, mon caractère.

Tout ce qui a manqué à Ethe cette saison, non?

En quelque sorte, oui. Ethe avait toujours terminé dans le Top 5 de P1 depuis sa remontée en 2015. Or l’ossature est restée la même. Peut-être qu’une forme de routine s’est installée, que l’équipe n’a plus réussi à sortir de sa zone de confort. La malchance s’en est un peu mêlée également.Des buts concédés en toute fin de match, des gardiens qui sortent le match de leur vie, puis cet auto-but lors du dernier match, à Meix, qui symbolise finalement assez bien notre saison. Mais nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes. La culture de la gagne était aux abonnés absents.

On a longtemps dû se dire «ça va aller», à Ethe. Quand avez-vous compris que la menace était réelle?

Une première fois après le 0/6 contre Bastogne et Sart. Une deuxième fois après le partage à Florenville. Là, après voir longtemps entendu qu’Ethe «jouait bien», on a compris qu’on était vraiment à notre place.

À votre âge, vous regardez encore votre note dans le journal le lundi matin?

Quand j’ai le journal sous les yeux, j’y jette un œil, mais je ne vais pas l’acheter exprès. À mon âge, je sais coter mon match moi-même (rires).

Vous étiez déjà dans l’équipe type de P1 en 2012. Le Reichling d’aujourd’hui est-il le même que celui d’il y a dix ans?

Je ne sais pas si j’ai progressé, mais j’ai évolué. Ce que j’ai perdu en fougue, en explosivité, je l’ai gagné en précision dans mon placement. Pour le reste, même si je récupère moins vite qu’avant, j’ai toujours eu une assez bonne condition physique. Je suis probablement un peu plus serein, aussi. Quand tu as les idées claires, que tu sais ce que tu as à faire, tu ne paniques jamais. Sans me jeter des fleurs, je pense avoir fait mes preuves à ce niveau. Donc pourquoi je stresserais?

Votre téléphone a sonné combien de fois depuis dimanche dernier?

Pas loin de dix, je pense (rires). Si Ethe se maintient, je resterai certainement. Je n’ai aucune raison de partir, sinon cette relégation en P2 qui nous pend au nez. J’aurai 33 ans dans un mois et je me vois encore jouer deux ou trois ans en P1. Ni plus haut, pour des raisons familiales, ni plus bas, pour des raisons sportives. J’habite à Habay, donc avec l’E411, je ne suis pas trop mal situé. Mais je le répète, j’espère poursuivre à ce niveau avec Ethe. Même si on sort d’une saison très décevante, je pense que le club a encore sa place en P1.

Sur base des matchs que vous avez disputés, qui était le meilleur joueur de P1 cette saison selon vous?

J’ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Adrien François, avec qui j’avais joué à Arlon. Il s’est assagi et il perd très peu de ballons, je le voudrais bien dans mon équipe.

Vous n’avez plus qu’à signer à Arlon…

(rires). Non, j’ai dit dans MON équipe. Et mon équipe, pour l’heure, c’est Ethe.