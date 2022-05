Les test-matches n’ont pas souri à Sainte-Marie

Le MF Saint-Hubert champion ce soir?

Ce soir, deux titres doivent encore être attribués. En 3A, où Saint-Hubert sera sacré s’il s’impose à Carlsbourg, chez la lanterne rouge. Et en 2B, où on pourrait aussi s’orienter vers un test-match. Messancy et Marche sont en effet à égalité (de points et de victoires) avant l’ultime journée. Messancy accueille Houffalize (5e) et Marche se déplace à Carlsbourg (10e).