Interclubs d'athlétisme: les Dampicourtois pourront compter sur Watrin

3. ULA: ambitieux chez les garçons En D3, les Arlonais miseront beaucoup sur leur jeunesse, surtout en dames où l’équipe sera essentiellement composée de cadettes et scolaires (ainsi que deux juniores). En messieurs, les prometteurs Deodato Sendo ou Corentin Uhoda se mêleront aux plus expérimentés comme Charles Van Hees, Vincent Michotte (en forme, il vient de signer un chrono qui le place dans le top 3 provincial masters sur 1500m) et Sébastien Hoffelt pour tenter d’accrocher une des deux premières places.

4. CAF: pour participer En D3 aussi, les Famennois se produiront à domicile en messieurs. "L’important, c’est de participer , avance, un peu craintive, Patricia Dumont. En messieurs, ça passe encore, on aura une équipe plus ou moins complète, mais chez les dames, ce sera compliqué. Le Covid et la réfection de la piste à Marche, toujours en cours, ont influé sur la fréquentation."