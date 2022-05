Durbuy va-t-il rebondir à Wibrin ou Nadrin?

Pourtant, un appel du pied de la RESC Houffaloise pourrait bien changer la donne. Les représentants du club ardennais et Ousmane Sow se sont entretenus en visioconférence pour évoquer une forme de projet commun qui comprendrait un partage des terrains.

Plus concrètement, l’Entente Durbuy pourrait évoluer dans les installations de Nadrin ou de Wibrin, fort peu utilisées actuellement par le club houffalois. Et, si l’on se réfère à Google Earth, celles-ci entrent tout juste dans le rayon de 30km (à vol d’oiseau) qui entoure le terrain de Barvaux, condition sinequanon imposée par la Fédération dans le cadre du déménagement d’un club.

Décision après la réunion du comité houffalois

Rien n’est encore certain à 100% cependant. Si le dirigeant durbuysien semble assez sûr de son fait, du côté houffalois, on demeure prudent. "Ousmane Sow nous a exposé son projet, mais on doit à présent en discuter avec l’entièreté du comité avant de décider, précise Éric Lejeune, responsable sportif houffalois. Nous, on se dit que cela pourrait être du win-win puisque les deux terrains en question sont fort peu occupés. L’un des deux a déjà servi à des rencontres d’interprovinciaux, donc j’imagine qu’il pourrait être homologué pour la D3ACFF. On pourrait y gagner via une location et Durbuy aurait un port d’attache. Mais je ne veux surtout pas aller trop vite en besogne. Rien n’est fait. Nous ne sommes qu’un petit club amateur, il faudra voir si nous pouvons accorder nos violons. Notre comité va se réunir après le week-end, analyser les choses en profondeur, puis se prononcera sur la question. Si la majorité s’y oppose, on n’insistera pas."

Si rien n’est encore fait, voilà tout de même une nouvelle qui risque de jeter un froid du côté d’Ethe et de Meix puisque la disparition de Durbuy aurait automatiquement entraîné le maintien des Cassidjes en P1 et la montée des Mauves en D3.

Les deux clubs gaumais devront donc patienter encore un peu avant d’être fixés sur leur sort. Et le 15mai ne constitue pas nécessairement une date-butoir à cet effet. Car si les équipes de la province doivent effectivement être réinscrites avant cette date, au niveau national, la donne est différente. "Les équipes de ce niveau sont en effet réinscrites automatiquement, indique David Delférière, le président de l’ACFF. Et doivent nous avertir si elles veulent se retirer."