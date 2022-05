3600 accros à un Roc sans accroc

1325 Parmi ces épreuves, citons bien sûr le Big Roc Marathon, et ses 115 km et 3500 m de dénivelé positif samedi, comptant pour les UCI MTB Marathon Series, et le Roc Ardennes dimanche qui, à lui seul, a réuni 1325 pilotes.

Mêmes dates en 2023? Sébastien Legat rend hommage à Thierry Guiot et Christian Pierard, les messieurs parcours des multiples organisations houffaloises. "Golazo Sports assure la partie logistique, mais sans eux, on ne pourrait rien faire" , insiste-t-il.

Les mêmes dates en 2023? Tous ont déjà hâte de revenir sur les magnifiques traces des monsoncles, comme on les appelle, en 2023. Reste à voir quand. "Avec la réforme du rythme scolaire, les vacances de Pâques débuteront seulement à cette période , note Sébastien Legat. A priori, on maintient les mêmes dates. Mais on attend le feu vert des autorités communales auxquelles on a demandé si tourisme et VTT pourraient cohabiter."