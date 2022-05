Yannick, avec un bilan comptable de 4/72 et cette place de lanterne rouge, on présume que la déception règne dans le chef des joueurs.

Ça ne fait aucun doute. Une telle déconvenue laisse indéniablement des traces.

Est-ce que vous vous attendiez à une saison aussi délicate?

Oui, c’était malheureusement prévisible, le Covid n’ayant pas aidé. Je me permets toutefois d’insister sur le fait qu’il est dommage d’avoir livré une si mauvaise saison alors que notre équipe était paradoxalement composée d’un certain nombre de talents.

Selon vous, quelles sont les raisons de ce cuisant échec?

Elles sont multiples. Primo, on a ressenti un manque de motivation dans le chef de certains dont je ne citerai pas le nom, mais ils se reconnaîtront puisqu’ils ont lâché le groupe. Secundo, un manque criant de profondeur dans le noyau, ce qui n’a pas permis au coach d’avoir un panel de possibilités tant sur le plan tactique qu’au niveau de la concurrence. Certains transferts auraient dû être réalisés afin de remédier à ce problème de taille. Enfin, la chance nous a fait défaut lors de certaines rencontres.

Avec ce genre de résultats, preniez-vous encore du plaisir?

Pour être tout à fait franc, je n’en prends plus depuis un certain temps. Cependant, il était inconcevable d’abandonner le navire en cours de saison, ne fût-ce que par respect pour le club et le coach.

Avec la pire attaque et la pire défense de la série, il faudra nécessairement recruter dans toutes les lignes pour ne pas réitérer pareille saison...

C’est au futur entraîneur a faire les bons choix, mais il est évident qu’il y a lieu de recruter afin de ne pas revivre une saison aussi catastrophique.

D’aucuns estiment que le club de Bure est voué à disparaître. Qu’avez-vous envie de leur répondre?

Simplement qu’un club n’est pas l’autre. Une mauvaise saison n’est pas nécessairement synonyme de disparition. Le moral en a bien entendu pris un coup, mais je suis intimement convaincu que Bure saura relever la tête pour mener à bien ses projets futurs.

Au demeurant, il se murmure que vous allez changer d’air la saison prochaine.

J’ai effectivement pris la décision de ne pas prolonger. J’ai soif de nouveaux défis, d’autant plus après une saison aussi chaotique. J’ai reçu plusieurs propositions et mon choix est fait. Je l’annoncerai prochainement.