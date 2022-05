Tennis : les Marchois de Gauthier Martin au tour final?

Gauthier Martin, vous êtes le fer de lance de l’équipe marchoise. Êtes-vous surpris de voir le tour final à portée de main?

Oui parce que nous ne savions pas trop où nous allions. Aujourd’hui, c’est clair. On vise le tour final car les trois équipes que nous devons encore rencontrer sont «jouables», à commencer par la Citadelle Namur ce dimanche. C’est franchement chouette de poursuivre un tel objectif sportif avec une bande de copains. J’espère que nous serons au complet chaque fois, car Mattéo Donolato et Ugo Jacquet seront en examens lors des deux dernières et risquent de se faire remplacer. Mais on y croit à fond.

À titre personnel, comment se passe cette première saison à B-15.2?

La saison en indoor a été mitigée. J’ai dû m’habituer à un niveau plus élevé car je suis directement versé dans le tableau final ou dans le dernier tour du tableau de qualification. Je n’ai plus un tour de chauffe pour me régler. Un peu plus de pression, je ne me sentais pas trop en confiance. Mais les deux matches que je viens de remporter en interclubs contre de solides gaillards montrent que je retrouve le rythme. Pourtant dans ces deux matches, j’ai mal débuté avant de prendre le dessus. Surtout à La Louvière où il m’a fallu un gros mental pour réaliser un miracle. J’étais mené 6/2 4/0 et 40/0 avant de m’imposer à l’arraché.

Qu’attendez-vous de cette saison?

Je suis en rhéto, cela va me laisser le temps de jouer beaucoup de tournois cet été. Dans la foulée, j’entreprendrais des études d’éducation physique comme mon frère Thibaut. Nous allons reprendre la direction de l’école de tennis dans les nouvelles installations du TC Durbuy. D’ici là, j’espère avoir décroché un classement de B-15.4, voire de série A.