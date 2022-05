Plusieurs départs, pas mal d'arrivées, une nouvelle ère va s'ouvrir à Sibret

À l’heure actuelle, des garçons comme Alexandre Mahy (Chaumont), Baptiste Saive (Vaux), Andréa Gusbin (Vaux B), Clément Gaspard (Tavigny) ou encore Luxen (Sainte-Ode B) ont signé. "Je fais venir des joueurs que je connais et dont je connais le mode de fonctionnement, explique Maxime Choffray. Ici, je vais vraiment repartir de zéro.Ce sera ma première vraie année au coaching, ce n’est peut-être pas plus mal.En tout cas, nous aurons un noyau plus étoffé que cette saison.Je devrais avoir 25 ou 26 joueurs.Cela peut paraître beaucoup, mais entre les blessés, les suspendus et ceux qui arrêtent en cours de saison, il faut bien cela. Nos ambitions? C’est un peu tôt pour le dire.Il faut voir comment la mayonnaise va prendre.Moi, j’espère évidemment terminer parmi les cinq premiers, mais il faudra attendre quelques matches pour voir comment cela tourne. Il faudra aussi voir la série dans laquelle nous serons versés.Personnellement, j’espère rester en 3D car vous avez de beaux terrains et beaucoup d’équipes qui tentent de développer du bon football."

«Genon joue sur une jambe depuis un mois»

Avec 40 points, Sibret, parfois cité comme outsider de la série, termine à la huitième place. "Avoir 40 points et occuper seulement la huitième place, c’est bien la preuve que la série était très relevée, estime Maxime Choffray .Je pense que les dix premiers du classement peuvent monter en P2 sans réel souci. Si nous n’avons pas terminé plus haut, c’est à cause de notre début de saison catastrophique par rapport aux qualités de l’équipe. Nous avons essayé de remonter dans le classement, nous avons recollé aux équipes en lutte pour la cinquième place, mais nous avons raté le bon wagon.Il faut aussi dire que nous n’avons pas eu de chances avec les blessures.J’ai plusieurs gars qui ont dû s’aligner en étant diminués. Dorian Genon, cela fait plus d’un mois qu’il joue sur une jambe.A chaque match, il me demande pour sortir à l’heure de jeu car il souffre trop.Le fait de ne pas avoir onze gars à 100% sur le terrain, c’est évident que cela a joué."