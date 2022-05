En images, retour sur le Roc d’Ardenne et la victoire de Samuel Cruysberghs

Bien lui en a pris. Et le roc famennois ne s’arrêtera pas en si bon chemin sur les longues distances. "Je ferai quelques marathons pour préparer le Grand Raid BCVS en Suisse, long de 125 km et comptant pour la Coupe du monde , annonce-t-il. On me verra sur 2 ou 3 manches du BAMS. L’Ardenne Trophy et l’Hard’N Marathon, et à voir pour le Raid des Hautes Fagnes car il y a en même temps une 3 Nations Cup. J’ai déjà disputé le Grand Raid BCVS en 2021. Je voulais juste le finir. Je n’avais jamais roulé plus de 3h en course. J’avais mis 8 h 37', en perdant 20 minutes à cause de soucis de freins. J’espère me rapprocher des 8h, voire mieux. Il y aura bien sûr aussi le national XCO. Sur le G-Skin, je prendrai les courses comme elles viennent. Elias Van Hoeydonck est intouchable. J’espère juste réduire l’écart avec lui au fil des courses."

Pour les deux autres places sur le podium, la bagarre s’annonce passionnante avec le Limbourgeois Gody Jacobs, lauréat en 2021, et un certain Ludovic Mottet.

Samuël Cruysberghs espère encore briller sur une Wallonia Cup qui pourrait toutefois lui laisser un goût amer. " On a appris après la première manche que le titre FCWB ne serait plus attribué sur une course, mais sur base des cinq dates de la Wallonia Cup , note-t-il. Sans joker si on en manque une comme sur le G-Skin, et celui qui fait les cinq manches aura des points bonus. J’étais leader avant la 3eà Cuesmes, où je ne suis pas allé car de garde chez les pompiers. Et rien ne dit que je serai disponible pour les suivantes. Je ne dis pas que je serais champion à la régulière, mais cela change la donne."