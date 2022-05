Oui. Si on m’avait dit au début de saison qu’on allait être champion, je ne l’aurais jamais cru. Avec une nouvelle équipe comme la nôtre, cela semblait difficile.

Vous n’avez fait qu’une bouchée d’Aubange B pour aller décrocher les lauriers alors que vous aviez perdu à l’aller. Qu’est ce qui a changé entre ces deux matchs?

Tout le monde avait la motivation dimanche. On l’a fait pour le président, pour les supporters qui ont suivi toute la saison et surtout pour nous-mêmes. La première partie de saison n’a pas été simple. Tout le monde avait peur de mal faire. Après, la bonne ambiance entre nous et l’expérience des joueurs ont fait la différence. Le transfert de Sanel Latic à la trêve a fait énormément de bien aussi. Si on l’avait eu dès le début, on aurait été champion plus tôt.

Est-ce lui l’homme du titre?

Pas spécialement, mais il a été énorme. Le collectif de l’équipe a fait la différence surtout.

Quel a été pour vous le tournant de la saison?

Difficile à dire. Le match nul incompréhensible et les neuf minutes d’arrêt de jeu contre Saint-Mard B nous ont donné de la motivation supplémentaire pour la fin de saison.

Vous finissez seulement avec la sixième meilleure attaque et la troisième meilleure défense. Comment analysez-vous ces chiffres?

On a de l’expérience derrière avec Robin André. Cela doit être un des meilleurs défenseurs de la province. Devant, on a une moyenne d’âge de 37 ans. Ils sont efficaces mais il ne faut pas trop les faire courir quand même (rires). L’important, c’est le titre, pas les chiffres.

Promesse tenue

Restez-vous à Martelange?

Oui, sans hésitation. J’habite à Martelange et j’y connais pas mal de monde. Cela reste un club que j’adore et la venue de Thierry Simon comme président renforce mon choix. J’ai joué ici il y a dix ans en P1 avec lui comme président. On est descendu et je lui avais promis que s’il reprenait un jour le club, je reviendrais. C’est chose faite et, en plus, nous sommes champions. Je suis vraiment très content pour lui. Je me sens bien à Martelange.

Quel sera votre objectif en P2 la saison prochaine?

Il y a déjà eu pas mal de bons transferts. J’en espère encore un gros. Honnêtement, nous devons être capables de jouer le top 5. Je pense qu’on aura plus facile en P2 qu’en P3. J’ai été surpris par le niveau de la P3 malgré tout.

La moyenne d’âge est assez élevée. N’y a-t-il pas besoin de rajeunir l’équipe?

Si. Justement, Léo Ferauge et encore un ou deux jeunes transferts vont faire du bien. Après, nous avons aussi quelques jeunes dans le coin et l’idéal est de les faire revenir.