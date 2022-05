Un barrage inutile pour Villers?

Pour Aye, l’envie est de rester en régionale et on se raccroche au moindre petit espoir. Les Godîs ont réalisé un bon second tour, avec quatre victoires et pourront compter sur une Justine Colleaux en forme. Du côté de Villers, par contre, c’est un point d’interrogation qui plane. " Nous ne savons pas si nous alignerons une équipe samedi, au mieux nous serons deux , pointe Céline Poncelet. L’avenir de l’équipe sera bientôt discuté en interne."