Thierry Simon, président de Martelange : « Le top 5 sera le minimum en P2"

Depuis dimanche, Martelange est donc sacré et retrouvera la P2. Un titre mérité aux yeux de Thierry Simon. " Nous n’avons rien lâché à domicile et on ne perd pas face aux deux équipes qui nous suivent, explique-t-il. Il faut avouer que le forfait général de Freylange B et les deux points récupérés ont donné un coup de boost à l’équipe. Nos ambitions étaient assumées et il a fallu un peu de temps, avec cette nouvelle équipe, que la sauce prenne. "

Entrée gratuite toute l’année

L’objectif est donc atteint pour le club qui a relancé l’équipe première avec Julien Cocomeri à sa tête en 2021. Avec les arrivées de Remy Haesen, Thomas Leurquin, Leo Ferauge et Florentin Dewalque, Martelange n’entend pas faire de la figuration en P2. " Deux joueurs devraient encore arriver, ajoute le nouveau président. Mais on ne veut pas fermer la porte à ceux qui ont fait monter l’équipe non plus. Nous viserons le top 5, c’est le minimum à mes yeux même si certains me prennent pour un fou. La P1? C’est une possibilité à moyen terme. Mais on va d’abord s’acclimater à la P2. "

Thierry Simon est surtout heureux que Martelange vive à nouveau. Avec du monde aux matchs et plus de 300 personnes dimanches. " Il y avait régulièrement 100 spectateurs. Nous avons décidé de proposer l’entrée gratuite à tout le monde toute la saison et nous poursuivrons. Et que dire du kop merveilleux que nous avons? Ce dimanche, il y avait un tifo digne de la D1. Je suis heureux de voir cet engouement ", conclut Thierry Simon.