Que vont-faire les Libramontoises en P1 ? On vous dit tout

Ce résultat fait donc les affaires de Libramont.Après une année ratée, les Libramontoises, qui ont manqué de confiance et d’esprit collectif mis à part à l’une ou l’autre reprise, se sauveront donc en R2 ."Nous allons pouvoir souffler, savoure Marie Lahaye, la présidente libramontoise. Ce n’est pas chouette pour Genappe, mais nous n’allons pas cracher sur ce maintien. Nous pouvons désormais nous tourner vers l’an prochain."

Reste une question: que va faire Libramont avec son équipe de P1 dames? Inscrites en play-off, les Libramontoises, qui ont terminé en tête de la phase classique, n’ont aucun intérêt à monter. "Si au mois de janvier, nous avions été dans la première partie de tableau en R2 sans être tracassées par la descente, nous n’aurions pas inscrit l’équipe en play-off, confie Marie Lahaye. Mais finalement, étant donné la situation en R2, nous n’avons voulu prendre aucun risque."

La montée obligatoire? Oui…sauf si un remplaçant est trouvé!

Si Libramont a questionné le CP afin de voir s’il était possible de se désinscrire pour les play-off, la réponse a évidemment été négative. "La compétition débute ce week-end , glisse Paul Groos, du CP. Le règlement est clair, l’équipe qui remporte les play-off doit monter en R2. Si elle refuse la montée, elle est reléguée.De plus, avec deux séries de R2 chez les Dames, il n’existe aucun souci logistique pour avoir deux équipes de Libramont en R2.Après, c’est de la cuisine interne aux clubs.Quid si une équipe déclare forfait en play-off? Il suffit de lire le règlement." Un règlement qui indique que le club qui déclare forfait doit verser une indemnité à son adversaire.

Du côté de Libramont, contact a été pris avec l’AWBB.Et il s’avère que, contrairement à ce que peut laisser penser le règlement provincial, le club vainqueur des play-off n’est pas obligé de monter en R2. "À condition de trouver un remplaçant ", indique Marie-Therèse Joliet qui a confirmé l’information par écrit à Libramont.

Libramont a donc le choix: déclarer forfait (NDLR; ce qui ne sera pas décidé), aligner une équipe plus jeune, sans les filles de régionale, ou jouer à fond tout en sachant que les Libramontoises pourront laisser leur place à un autre club de la province.Et quand on sait qu’Arlon est intéressé pour la montée, Libramont n’aura pas de mal à se faire remplacer. "Si nous n’avions pas pu trouver un remplaçant, l’idée de jouer avec une équipe plus jeune était étudiée, avoue Marie Lahaye. Cela aurait pu donner de l’expérience aux filles sans nous mettre dans une situation trop compliquée.Mais nous pourrions jouer normalement à partir du moment où nous avons officiellement toutes nos réponses sur la non-obligation d’une montée."