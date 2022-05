Le Luxembourg est de plus en plus prisé

Qui plus est, parmi eux, deux premières.

D’abord le tout premier Liège-Bastogne-Liège réservé aux juniors ce samedi. Comme pour les espoirs; comme pour les dames internationales, le départ sera donné à Bastogne, à 12h15. Vingt-cinq équipes de six coureurs s’élanceront pour rallier la Redoute à Remouchamps, au terme de 116 km. Avant d’entrer en territoire liégeois, ils passeront par Houffalize, Gouvy et Vielsalm. Ils poursuivront par Trois-Ponts et s’attaqueront alors aux difficultés majeures du tracé, les ascensions des côtes de Wanne et de la Vecquée. L’arrivée, elle, est jugée à mi-parcours de la Redoute.

Les dames du WorldTour à Bertrix

Une autre première dans notre province. Elle concerne le cyclisme féminin, en pleine expansion ces derniers mois. Le Tour de la Semois, qui fête sa seconde édition, et qui avait succédé au Trophée des grimpeuses, aura lieu les 16 et 17 septembre prochains, soit une semaine avant les mondiaux. La première étape se dispute à Vresse-sur-Semois, la seconde à Bertrix. Dans le cadre de ces épreuves, des activités cyclistes seront proposées pour les cyclotouristes, mais aussi les enfants. Nous aurons, évidemment, l’occasion d’en reparler. L’an dernier, la Hollandaise Floortje Mackaij (Team DSM) avait remporté le classement final de la deuxième édition. Elle s’était imposée le second jour, la première étape revenant à Lotte Kopecky, le porte-drapeau de notre cyclisme belge féminin.