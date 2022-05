Laurent Deville (Odeigne)  : « Nous avons été trop naïfs »

Le futur T2 d’Oppagne ne se cache pas sur les raisons de cette fin de saison décevante. " On manque d’expérience en P2 et on a été trop naïf. C’est vraiment l’expérience et l’intelligence de jeu qui a changé. Il y a vraiment un monde entre la P2 et la P3. Certains nous voyaient bien plus haut, mais j’avais averti qu’il fallait avant tout se maintenir. Et il faut dire qu’on a pris bien trop de buts. Par ailleurs, on a dû composer avec trois gardiens, ce n’est pas le mieux pour les automatismes. Et il faut avouer qu’on manquait de qualité et on a des cadres qui vieillissent. Et cela se ressent plus en deuxième provinciale. "