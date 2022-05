"Ce ne fut pas simple, car Arlon a poussé pendant toute la deuxième mi-temps, alors que nous menions 1-2, commente le coach. Ils ont eu une grosse occasion par Lucas Dubru, mais en dehors de cela, ils n’ont pas été excessivement dangereux. Notre jeune gardien Alex Enders, qui remplaçait le titulaire Florent Watelet, suspendu, a sorti un gros match."

Il faut reconnaître que le T1 des Bleus a été d’une constance totale pendant toute la saison. Même après le démarrage catastrophique en championnat (un point sur 18, pris contre Autelbas, qui n’en a pris que quatre sur 78), l’optimiste Jean-Louis estimait qu’il n’y avait pas le feu au lac et que son groupe avait le niveau pour s’en sortir. Les faits lui ont donné raison, mais il y a eu de quoi avoir le feu aux fesses jusqu’à la dernière minute.

Fostier en mode patron, Frisch en mode retour

"La seule fois où je me suis vraiment tracassé, c’est lors de la défaite à domicile contre Habay-la-Vieille , admet-il. Après une bonne première mi-temps où nous menions 2-0, nous avons pris une correction suite à l’exclusion de notre gardien. Notre calendrier de fin de saison n’était pas piqué des vers et le moral de mes joueurs en avait pris un fameux coup."

Le boss des Bleus est incontestablement Philippe Fostier, l’ancien joueur de l’Antwerp. "Mais il ne faut pas oublier l’apport de Geraldo (48 ans) et Antoine Pechon (38 ans) qui apportent leur expérience. Puis, j’ai pu compter en toute fin de saison sur Cédric Frisch, qui nous a beaucoup apporté et avec qui nous avons pris six points sur les trois matches qu’il a disputés."

Châtillon compte sur ses quatre vétérans pour la prochaine saison, mais veut étoffer son effectif pour vivre une saison plus tranquille. "Fabrice Muller, Benjamin Hay et Amaury Migeot vont nous rejoindre , se réjouit Jean-Louis Michel. De même que l’un ou l’autre renfort et deux ou trois jeunes que j’ai eus sous mes ordres à Messancy."