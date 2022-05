Oui, il n’y a pas d’autre mot. Mais il faut faire attention à l’excès de confiance. On connaît nos qualités, on sait que quand on est mis en difficultés, on trouve la parade. Mais il ne faut pas être trop confiant, ni relax.

Vous n’avez pas connu la défaite depuis le mois de novembre. Ce n’est pas le moment de coincer…

Non, évidemment. Il y a quatre victoires de plus à aller chercher et on les veut sans manche décisive. Surtout en demi-finale, pour ne pas aller puiser dans nos réserves. Moi, par exemple, ça fait quasiment un mois et demi que je tire sur la corde (douleur au tendon d’Achille et au dos), parce qu’on a enchaîné les matches importants pour garder notre première place. Il y a des petits bobos dans l’équipe. Et ceux qui ont disputé les deux championnats, avec la D3, ils sont pas loin des 60 matches joués depuis le début de la saison.

L’équipe saura gérer la pression?

Je pense. Il y a quand même eu des matches à enjeu cette année, dont la finale de Coupe AWBB, et on a chaque fois su gérer. Et l’air de rien, les gars ont gagné les play-off en P1 quand ils sont montés il y a quelques années.

Que les choses soient claires, l’objectif est d’aller au bout, de décrocher le titre et de monter en 1re régionale, malgré les départs annoncés dans l’équipe?

Ah oui. On est des compétiteurs. On a faim de victoires, de titres. On aime ça. Personnellement, je suis déjà monté de division via la 2e place ou via un tour final, mais je n’ai jamais été champion. Là, j’ai vraiment envie de fêter le titre. On a déjà vécu de belles sensations avec la victoire en Coupe AWBB, mais je trouve que le championnat, c’est d’un niveau supérieur, puisqu’on s’est battu toute une saison avec cet objectif-là en tête.

Le bilan en championnat (24 victoires, 2 défaites) a dépassé vos espérances?

Oui. On savait qu’on avait l’effectif pour réaliser une belle saison, pour jouer les play-off, mais 24 victoires et rester invaincu en déplacement durant toute la saison, c’est encore mieux.

Mais ce mercredi, on repart à 0-0…

C’est ça. C’est une nouvelle compétition, on repart d’une page blanche. Un bilan pareil, c’est bien beau, mais si on ne gagne pas les play-off, c’est inutile.

Aubel est une équipe très expérimentée, une équipe construite pour les play-off. Votre avis?

Oui, c’est une belle équipe, avec des gars qui ont beaucoup de basket, de qualités, d’expérience, comme Périn ou Geraerts. Beaucoup de gars qui ont joué en R1 ou en D3. Ils sont solides, ils sont costauds physiquement, mais ils n’ont pas notre vitesse.

Vous allez les faire courir?

C’est notre jeu, peu importe l’adversaire. On est meilleur quand on peut jouer en première intention en transition offensive. En plus, ils tournent avec un effectif plus réduit que le nôtre, donc ils vont plus vite ressentir les effets de la fatigue.

Vous avez gagné à Aubel (75-83) il y a un mois. Qu’avez-vous retenu de ce match?

On avait été mis en difficultés dès le début et on avait derrière le score. On n’était passé devant qu’en fin de match. Le score final est même forcé. Par rapport à ce match-là, on récupère Nathan Dubois, qui est en réussite aux shoots, et Thomas Duquenne, qui monte en puissance ces dernières semaines.

Dans l’autre demi-finale, vous vous attendez à la qualification de Charleroi?

Sur papier, oui. Charleroi est favori. Mais pour moi, Gembloux a sa chance.