Entre tristesse et colère après la chute d’Arnaud De Lie

Hier, à Aniche, au lieu de monter sur le podium et de revêtir le maillot rose de leader, le Lescheretois s’est retrouvé à l’hôpital. Le temps, toutefois, alors qu’il était encore assis sur une ligne qu’il a franchie sur son derrière en 7e position, de téléphoner à son père et de rassurer toute la famille.

" Brûlé de partout, mais pas de casse ", insiste-t-il, ajoutant néanmoins qu’il a mal à la tête. Verdict confirmé un peu plus tard: commotion cérébrale et en conséquence, pas question de prendre le départ ce matin. " Quelle poisse! Sans ce coude, il gagne. Le tracé de ces six étapes lui convenait à merveille. Arnaud était sûr d’y réussir un truc ", peste Philippe, le papa, rassuré toutefois qu’aucune fracture n’ait été décelée.

Mertz: «Moi, j’aurais freiné à bloc»

C’est que, malheureusement, les chutes sont de plus en plus monnaie courante en cyclisme.

Ainsi, Rémy Mertz et Luc Wirtgen viennent de connaître pareille mésaventure en Grèce. Le second est même tombé deux fois, dans le dernier virage alors qu’il jouait la victoire le 3e jour puis à 2 km de l’arrivée lors de l’ultime journée. Compagnon d’entraînement du coureur de Lotto-Soudal, le Tintangeois lui a transmis un message de réconfort dès qu’il a pris connaissance de l’incident. " Même si les dégâts sont limités, les brûlures, la peau râpée, ça vous embête pendant plusieurs jours ", dit-il.

Tombé lui aussi dans un virage, Rémy Mertz souffre toujours de brûlures multiples: "N on seulement, c’est douloureux, mais surtout perturbant. Notamment la nuit, quand on veut changer de côté ", note l’Arlonais, toujours impressionné par l’audace des purs sprinters: " Ils n’ont pas la même notion du danger que nous , lâche-t-il. Moi, si je m’étais retrouvé dans la position d’Arnaud, j’aurais freiné à bloc… "

«C’est un costaud»

Ancien vainqueur du GP Cerami, Gaëtan Bille, tout frais papa d’un petit Roman, venu rejoindre son aîné Lukas, a connu des sprints mouvementés. " Moi aussi, je suis déjà tombé alors que le compteur affichait 70 km/h , explique-t-il. Ce qui m’a rassuré avec Arnaud, c’est qu’il s’est écrasé comme un judoka, en roulant sur le sol. Certes, les prochains jours, il risque de souffrir d’un peu partout, y compris des articulations, mais c’est un costaud. Pour en revenir au sprint, oui, il prend des risques. À sa place, beaucoup auraient freiné, mais Arnaud, c’est un gagneur. Il a du caractère; il est hargneux et puis, de toute manière, si l’autre ne lui met pas son coude, il s’impose. "

C’est exactement ce qu’affirmait Arnaud hier soir. Après avoir subi les examens nécessaires, il a pu rejoindre son équipe. Il doit rentrer aujourd’hui à Lescheret.