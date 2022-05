Becca devra encore attendre

Le Fola pas bon mais efficace Le Fola Esch profite du revers du Swift pour s’emparer de la 2eplace, à trois points du leader. Les troupes de Sébastien Grandjean ont cependant souffert pour s’imposer (2-3) à Hostert où Duracak, Tibor et Muric étaient alignés de concert. "Hostert a été meilleur que nous", a d’ailleurs reconnu l’entraîneur arlonais à l’issue de la partie. Si le Fola reste ainsi en course pour renouveler son titre, c’est tout de même Dudelange qui a les meilleurs atouts en mains et surtout le calendrier le plus favorable. Le F91 affrontera en effet les trois derniers derniers du classement pour les trois dernières journées.