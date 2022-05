Après 17 ans, Bonmariage tire sa révérence à Wellin

Nicolas Bonmariage l’avoue, en se levant dimanche matin, il était "un peu plus stressé que d’habitude. Un peu comme si j’allais jouer mon premier match, révèle-t-il. Les gars m’avaient préparé quelques petites surprises, mais moi, je n’avais rien prévu et je n’avais rien changé à mes habitudes. J’avais juste à cœur de réaliser une bonne dernière. Si je ne vais pas changer d’avis et replonger pour un an? Non, je n’ai plus envie de m’engager trois fois par semaine. Je pense qu’il y a un temps pour tout.J’ai débuté à 16ans et cela fait 17ans que je suis à Wellin. Désormais, je veux aussi profiter un peu de la famille."

Mais si vous recroisez Nicolas Bonmariage dans un an, ne croyez pas qu’il affichera quinze kilos en plus sur la balance. " Avec Fabian Hayon, nous nous sommes inscrits à un trail et nous allons désormais nous préparer pour cette future échéance , commente l’intéressé. Je vais aussi pratiquer le tennis à Wellin. Et puis, on ne sait jamais ce qu’il peut encore se passer d’ici la fin du mois d’août."

«Normal de ne pas aller voir ailleurs»

En dix-sept ans, Nicolas Bonmariage n’a jamais été tenté d’aller voir si l’herbe était plus verte ailleurs. "Le niveau de Wellin me convenait bien. Jouer le haut du tableau en P2 ou jouer en P1, je ne pouvais pas prétendre à plus. Chez les jeunes, je suis quand même passé par Graide et Libramont. Mais ici, tout me convenait. Le niveau sportif, l’ambiance, le vestiaire, tout allait bien. Et puis, j’habite à cinq minutes du terrain. C’était donc normal de ne pas avoir voir ailleurs.Après, avec le recul, je me dis que j’aurais peut-être dû tenter autre chose, découvrir un autre environnement, mais au final, quand tu es bien quelque part, pourquoi est-ce que tu devrais changer? J’ai vécu de très bons moments à Wellin, d’autres ont été plus compliqués, mais je me suis toujours bien amusé ici.Cette saison? Quand je vois le contraste entre nos résultats au premier tour et ceux du second tour, c’est assez incroyable."