En P2 et en P3, on dénombre quatre qualifiés par série. On procédera, d’abord, à un tour qualificatif dans chacune de ces séries, avec des demi-finales, puis une finale. Toutes ces rencontres seront suivies de prolongations et de tirs au but en cas d’égalité. L’équipe la mieux classée reçoit systématiquement.

Au soir de la deuxième journée, le dimanche 15 mai, il restera donc un lauréat par série. Soit trois au total en P2 et six en P3.

EnP2, ces trois lauréats disputeront ensuite un tournoi triangulaire dont le vainqueur montera en P1. Ces rencontres auront lieu les 22, 26 et 29 mai et chaque équipe disputera, évidemment, un match à domicile.

En P3, il y aura trois confrontations en aller-retour. Le lauréat de 3A affrontera celui de 3B; celui de 3C jouera contre celui de D3; et, enfin, celui de 3E croisera le fer avec celui de 3F. Les trois vainqueurs de ces confrontations monteront en P2.

Notons, encore, que tous les joueurs commenceront ce tour final avec un compteur de cartes jaunes remis à zéro. Ces compteurs seront à nouveau remis à zéro après le tour qualificatif dans chaque série.