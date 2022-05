Oui, pas comme un titre, mais c’était une belle fête. Nous nous sommes retrouvés dans la buvette à Bastogne. La manière dont on se sauve est belle, mais nous aurions aimé ne jamais passer par là et être rassurés avant. Au final, le maintien est assuré, c’était devenu l’objectif depuis plusieurs mois.

Fabian Lambot a donc réussi son pari, maintenir Bastogne. Mais il ne sera plus là la saison prochaine…

Non, nous n’avions jamais parlé de la suite avec Fabian Lambot parce que la mission que je lui avais confiée était de maintenir l’équipe. Il y est arrivé, je suis content et lui aussi. Nous nous sommes appelés ce lundi matin et il m’a annoncé qu’il sera l’entraîneur de Jamoigne-Chiny la saison prochaine.

Vous vouliez le conserver?

Sa mission était de terminer cette saison avec nous. La suite, je ne l’avais jamais évoquée avec lui. Désormais, la situation est bien claire.

Pol Leemans, souvent cité et non reconduit à Vaux-Noville, sera-t-il son remplaçant?

Nous n’avons pas encore décidé, mais je veux que cela aille vite et que nous ayons un entraîneur pour la fin de semaine. Pol Leemans? Il connaît la P1 et est disponible. Donc c’est une possibilité. Mais je ne l’ai pas encore rencontré.

Au niveau du noyau, y aura-t-il encore des arrivées?

Nous allons annoncer quatre joueurs prochainement, deux jeunes et deux joueurs plus chevronnés. 85% du noyau reste puisque Roset ira à Libramont, Poncelet à Arlon et Lebrun stoppe. Lepinois restera finalement avec nous.

Avec quelle ambition Bastogne jouera-t-il la Coupe, avec un quart de finale prévu face à Freylange dans quinze jours?

Pour la première fois de la saison, on évoluera sans pression. Il n’y a que trois matchs pour gagner cette Coupe, j’y crois. On a atteint notre objectif en restant en P1, on essayera d’y ajouter une cerise sur le gâteau.