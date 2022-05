Dimanche, Bolle a décroché son troisième titre en P1

Jérémie Bolle l’a dit, il a toujours cru que Libramont allait pouvoir sauter Meix sur le fil. "Tant que rien n’était fait mathématiquement, l’espoir était toujours là, raconte Jérémie Bolle. Et nous savions que ce Meix-Ethe sentait la poudre.Les deux équipes devaient gagner, il s’agissait d’un derby donc, nous savions que Meix n’aurait pas la vie facile.Nous, nous avons fait le boulot contre Arlon.Et nous avons gardé espoir.C’est notamment grâce à Samuel Bodet.Dans les journaux, il n’a pas arrêté de dire que le titre était possible.Il tenait le même discours dans le vestiaire.Il est toujours resté positif, il nous a toujours dit d’y croire.Et au final, il avait raison."

Jérémie Bolle ne cache toutefois pas qu’il a douté d’une issue positive voici quelques semaines. "Après les faux-pas contre Ethe, Vaux et Aubange, là, je me suis dit que finalement, nous ne méritions pas plus que la deuxième place , avoue-t-il. Mais voilà, nous n’avons rien lâché et nous sommes récompensés.Faire remonter Libramont vingt ans plus tard, c’est une belle fierté collective."

«Le plus beau des trois»

Si Jérémie Bolle avait déjà connu deux titres avec Longlier, celui décroché ce dimanche va rester dans sa mémoire. "C’est clairement le plus beau des trois.Le scénario est fou, glisse-t-il. Avec Longlier, la première fois, nous avons été champions sans jouer.La deuxième fois, nous avons sabré le champagne après une victoire face à Rossignol, mais nous avions dominé la série toute la saison.Ici, avec Libramont, c’est totalement différent."

Si Jérémie Bolle a déjà connu la D3 avec Longlier, il ne retrouvera pas ce niveau. "J’ai toujours été clair en disant que je ne voulais pas remonter au niveau national , dit-il. J’ai deux enfants, un boulot, une vie de famille et ce n’était plus possible de combiner tout cela avec les exigences de la D3.Je vais donc retourner à Orgeo, je n’ai même pas hésité une minute. Confiant pour Libramont?Oui, mais il faudra un peu plus d’expérience à mon sens. Vous avez Robinet et Grandjean, mais il faudrait encore deux ou trois joueurs avec ce profil."