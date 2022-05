Virton et Massart confirment leur forme

Les Virtonais ont confirmé d’une belle manière leur forme actuelle et leur succès du match aller en allant s’imposer 1 à 5 du côté de Vedrin. Et la progression d’Alessi Massart n’y est pas étrangère puisque ce dernier, au même titre qu’Yannick Vostes, réussit le parcours sans-faute. La belle surprise de cette soirée étant son succès face à l’ancien Virtonais Nicolas Degros. Il s’agit là du huitième série A battu par Massart cette saison. On notera aussi que la dernière rencontre de la soirée mettait aux prises El Hachem (qui a permis à Degros de sauver l’honneur des siens plus tôt dans la soirée) et le Chestrolais Gabriel Stanescu et que la victoire, pour l’honneur, est revenue à l’Égyptien. La prochaine rencontre pour les Gaumais est prévue à domicile, le vendredi 13 mai avec la venue du troisième au classement général, le Sokah Hoboken. V. G.