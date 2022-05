Oui, la matinée. Soit pour me reposer, soit pour pleurer. J’ai donc pu me reposer une demi-journée (rires).

Cela veut dire que vous y croyiez…

Bien sûr! Après notre victoire contre La Roche, nous savions que tout était possible. Car nous sentions que Meix allait vivre un dernier match très compliqué contre Ethe, qui devait absolument faire un résultat pour se sauver. On s’est dit que la situation d’Oppagne en D3 pouvait jouer en notre faveur. Si les Gaulois s’étaient sauvés avant ce dernier match, Ethe aurait été assuré de son maintien en P1 et il n’aurait probablement pas livré le même match à Meix. On a bien profité de la situation, au final. Puis la pression était plus forte sur Meix que sur nous. Nous, nous n’avions qu’une seule chose à faire: gagner. Le reste ne dépendait pas de nous.

Vous aviez tout de même un téléphone à portée de main?

Moi, non, mais mon délégué Philippe (Moreau) suivait ce qui se passait à Meix. Puis nous étions juste devant la tribune, donc on était vite mis au courant de ce qui se passait dans l’autre match.

Le final a été stressant?

Évidemment. Émouvant, aussi. J’ai vu des joueurs avec les larmes aux yeux. Le match à Meix s’est terminé avant le nôtre, donc on a pu exulter dès le coup de sifflet final à Arlon.

Vous n’avez jamais été en tête avant cette dernière journée et vous avez accusé jusqu’à 11 points de retard sur Meix. Avez-vous pensé, à un moment, que vous ne reviendriez plus?

Oui, début avril, après Aubange (NDLR, 2-2, avec une égalisation aubangeoise en fin de match). Ce soir-là, dans le vestiaire, il y avait un silence qui sentait la résignation. Meix s’était fait accrocher le même soir à Sart et nous avions le sentiment d’avoir, une fois de plus, raté le coche. La fois de trop. Marcelo (Machado), mon T2, m’a immédiatement remonté le moral. Il m’a dit: «Si on fait un 9 sur 9, tu verras qu’on sera toujours dans le coup!» Il avait vu juste…

Vous avez connu trois titres comme joueur, deux avec Bertrix (P2-P1), un avec Habay-la-Vieille (P1), ainsi qu’une montée en D2 avec Givry. Ce premier titre comme entraîneur, vous le classez où en termes d’émotions?

C’est encore autre chose. Un joueur, il vient à l’entraînement le mardi et le jeudi, puis il joue son match le week-end. Point final. Être entraîneur, c’est un travail de tous les jours. Il n’y a pas un jour où on ne pense pas à son équipe, où on n’a pas un contact avec un joueur, un dirigeant. Je ne pouvais pas rêver meilleur dénouement pour ma première expérience à la tête d’une équipe première. Le scénario est génial. Émerger de la sorte lors du dernier match de championnat, cela a encore plus de saveur que d’être sacré avec quinze points d’avance.

Qu’avez-vous aimé, cette saison?

La mentalité de mes joueurs. Après chaque couac, ils ont réussi à relever la tête. Et surtout, ils ont toujours répondu présent. Je n’ai jamais eu moins de quinze garçons à l’entraînement. J’ai de la chance. J’ai quelques amis entraîneurs qui n’en ont pas autant. Ils me disent qu’ils se retrouvent parfois à sept, à huit. Or il n’y a rien de plus désagréable pour un entraîneur que de préparer un entraînement pour quinze et de se retrouver finalement à dix. Je n’ai jamais connu ce problème.

Ce que vous avez moins aimé?

Humainement, ce n’est pas un job facile. Il faut essayer de faire passer le sportif avant les sentiments, mais ce n’est pas toujours évident. J’ai joué dans cette équipe avant d’en devenir l’entraîneur. J’avais aussi mon frère (Grégory Bodet, le gardien), dans le vestiaire. Ce n’est jamais gai de dire à un joueur «Tu n’es pas repris», ou «tu ne commences pas». Mais j’ai la chance d’avoir un groupe très mature. Tous, quasiment, ont connu le niveau supérieur. Ils connaissent la concurrence et ils l’acceptent sans broncher.

La saison n’est pas terminée. Libramont A peut encore gagner la Coupe de la province, tandis que Libramont B peut monter en P2 via le tour final. S’il faut choisir entre les deux, vous prenez quoi?

Égoïstement, j’aimerais gagner la Coupe. D’une part parce que je ne l’ai jamais remportée, d’autre part parce que Libramont ne la jouera pas la saison prochaine.

Mais pour le club, la montée de l’équipe B en P2 constitue une priorité. Nous avons une belle génération en U19 et si nous voulons garder ces garçons, le meilleur moyen est de sortir notre équipe B de la P3. Il est important aussi de réduire l’écart entre la A et la B. Trois divisions (D3-P3), c’est trop.

Mageret, le premier adversaire de Libramont B au tour final, risque-t-il de voir débarquer des garçons comme Robinet, Lefort ou Villalba, dimanche?

Non, non, les seuls joueurs du noyau A qui sont susceptibles d’aller renforcer les B, ce sont les jeunes, comme Mathéo Giboux ou Noah Lutz. On ne fera pas n’importe quoi.

Mathéo Giboux qui est la révélation de la saison, non? Alors qu’il ne figurait pas dans le noyau annoncé en début de saison, il a commencé onze des seize derniers matchs, à seulement 17 ans…

Mathéo a inscrit son premier but en P1, dimanche. Celui du 1-2, celui du titre. C’est un symbole. Il avait déjà commencé à s’entraîner avec nous la saison dernière et là, il s’est affirmé. Mathéo est l’exemple à suivre pour nos jeunes. Nous avons quasiment des interprovinciaux dans toutes les catégories. Mais à quoi bon former des jeunes, si on ne leur donne pas leur chance?

Il y a d’autres Giboux qui arrivent, derrière?

Oui. Mais la porte de l’équipe première, c’est aux jeunes de la pousser. Ce n’est pas à moi de leur ouvrir.Ils doivent venir bousculer les anciens, les pousser à la retraite (rires).

Vous avez, en effet, l’une des moyennes d’âge les plus élevées de la série. Les Grandjean, Robinet et autre Nélisse ont encore les jambes pour retourner en D3?

Ce qu’ils ont perdu dans les jambes, ils l’ont gagné dans la tête. Sur un match, Nicolas Grandjean déborde peut-être deux fois moins que lorsqu’il évoluait à Givry, mais à 36 ans, il sait précisément quand et comment il doit le faire. Ces garçons restent très précieux, à leur âge.

Quentin Thomas, lui, envisage d’arrêter. Vous espérez le convaincre de rester?

Je n’ai plus à le convaincre. La balle est dans son camp. Il doit clarifier les choses dans sa tête et faire son choix.

Et le départ de Warlomont, après une seule saison chez vous, il vous a surpris?

Non, on le sentait venir.

Il justifie son départ pour Freylange par le fait qu’il ne prenait plus trop de plaisir sur le terrain. Qu’en dites-vous?

Tout n’est pas noir ou blanc. On attendait plus de Kévin, peut-être trop. Mais peut-être, aussi, que je n’ai pas trouvé la solution pour exploiter ses qualités au maximum. Idem pour d’autres joueurs, d’ailleurs. Mais je souhaite à Kévin de s’épanouir à Freylange.

Il s’est dit déçu par le jeu pratiqué au 2etour. Votre avis?

Tout entraîneur aimerait voir son équipe pratiquer le même football que Barcelone à chaque match. Mais entre la théorie et la pratique, à notre niveau, il y a un fossé. Je suis le premier à reconnaître que notre football n’a pas toujours été reluisant. Pendant l’hiver, c’est souvent plus compliqué. Mais il faut voir une saison dans son ensemble.Et aujourd’hui, nous sommes champions. On ne le devient pas par hasard.

Vous resterez à jamais l’entraîneur qui aura fait remonter Libramont en nationale après 20 ans de disette. Une fierté?

Quel entraîneur n’est pas fier d’être champion? Et c’est vrai que beaucoup de supporteurs attendaient ce moment depuis longtemps. Dimanche à Arlon, j’ai vu des anciens avec des écharpes, des casquettes, de l’époque. Des gens qui ont connu la victoire en Coupe contre l’Antwerp en 87 et qui sont toujours là aujourd’hui. C’est génial de leur donner le sourire, de fêter la remontée avec eux.

Mais ce titre, je le dédie aussi à mon ami (et prédécesseur) Claudy Marcolongo. Je n’ai rien révolutionné. Il a posé les bases de ce titre en ramenant Libramont au premier plan. Il a repris les rênes en mars 2016, quand l’équipe était 10e en P1. Il a raté le tour final pour un petit point l’année suivante. Puis il a fait monter Libramont petit à petit: 5e, 4e, 3e… Il a transmis son tempérament de gagneur aux joueurs. J’ai essayé de conserver cette mentalité, en y ajoutant un peu de football grâce à des renforts bien ciblés.

«Si tu montes, tu dois être capable de faire les efforts pour tenir la route au niveau supérieur. Moi, pour le dire clairement, je préfère jouer la tête en P1 que le maintien en D3». Ça, c’étaient les propos de Samuel Bodet en novembre 2019. Vous avez changé d’avis?

Non. Mais à l’époque, j’étais un gardien de 39 ans, en fin de carrière. Maintenant, je suis entraîneur. Je ne vois pas les choses sous le même angle. Désormais, je veux faire progresser mon club, mes joueurs. Je n’ai pas vu un seul match de D3 cette année, mais je me doute que nous allons vivre une saison nettement plus compliquée, avec moins de victoires.

Tous les clubs luxembourgeois de D3 ont terminé dans la colonne de droite cette saison, et deux d’entre eux descendent. Vous n’avez pas peur de faire l’aller-retour?

On ne va quand même pas paniquer un lendemain de titre (rires). Nous avons déjà bouclé six transferts. Notre montée en D3 pourrait intéresser l’un ou l’autre joueur, nous allons analyser la situation. Mais laissez-nous le temps de nous reposer. Et de profiter, surtout!