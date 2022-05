Pratz meilleur buteur de la série

Cette treizième place, celle du barragiste, revient donc aux Hutois, qui n’ont pas laissé la possibilité à leur adversaire de s’exprimer ce dimanche, et ce dès l’entame de la rencontre.On joue en effet depuis à peine neuf minutes que le jeune Boussard, un des quatre gars de la P3 sur la feuille ce dimanche, fait déjà 1-0 après un beau mouvement avec Papalino.Maximum de réussite dans la foulée pour Huy avec une exclusion sévère de l’ex-gardien…hutois Desseille pour une main pas si évidente en dehors de son rectangle.Marloie doit alors jouer avec un joueur de champ dans les buts, Denis Gérard en l’occurrence. Le coup de grâce pour des Marlovanais qui venait de rater la balle d’égalisation, par Pratz.

Les choses deviennent bien plus faciles pour les Hutois en seconde période.Après une faute sur l’excellent Cokgezen dans le rectangle, De Castris fait 2-0.Cokgezen, encore lui, corse l’addition alors qu’on sent les carottes cuites pour Marloie. " Si on reste à 11 contre 11, je pense qu’on gagne, car avant le 1-0, on doit marquer, estime le médian marlovanais Édouard Dehon. En plus, je ne pense pas que notre gardien touche réellement le ballon du poing en dehors de sa surface."

Les Marlovanais clôturent leur première vraie saison en nationale à la dixième place. Patrick Pratz, lui, rafle le titre de meilleur buteur de la série (21 goals) avant de s’envoler pour Tamines.

Arbitre : M. Affifi.

Buts : Boussard (9’, 1-0), De Castris (60’, 2-0), Cokgezen (63’, 3-0), Pratz (73’, 3-1).

RFCHUY : Delbouille, Biondollilo, Cokgezen (75’, Obaker), Bamona, Pantot (67’, Charef), Papalino, Morana, Franco, Cloes (86’, Jabir), De Castris, Dubus (82’, Kinet), Boussard.

MARLOIE : Desseille, Martinet (46’, Dion), Letecheur (36’, Gérard), Dehon, Pratz, Mayanga (64’, Sbaa), Talmas, Paquay, Micha, Mohimont (46’, Dessart), Gaziaux (64’, Delvaux).

Carte jaune : Franco. Carte rouge : Desseille (36’).