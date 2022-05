Pour le club de Durbuy, ça sent la fin

En cause, l’impossibilité d’occuper encore les installations de Barvaux où se produisait l’Entente Durbuy jusqu’ici. Refroidie par la location précédente et par l’image du club qui s’est dégradée sous l’ère Demiral, la Commune a en effet décidé, il y a quelque temps, de ne pas reconduire le contrat de location la liant avec le club, d’autant que d’autres clubs de l’entité, Bomal, Petit-Han et Heyd, sont demandeurs de terrains supplémentaires, pour leurs jeunes ou parce que leurs installations ont énormément souffert des inondations l’an dernier. Ce qu’ignorait Ousmane Sow. "M. Demiral m’a dit que le contrat serait automatiquement reconduit, confie-t-il. J’ai eu tort de le croire."

L’agent de joueurs a rencontré les responsables des trois clubs précités ainsi que les gestionnaires du site (l’ASBL Centre omnisports de Durbuy) la semaine dernière, afin de les convaincre du bien-fondé de son projet et envisager un partage des installations, mais il semble bien que cela n’a pas suffi pour les convaincre.

Du côté de Bomal et Petit-Han, c’est niet et à Heyd, on indique qu’on s’en tiendra à la décision de la Commune. Laquelle n’y est guère plus favorable.

60000€ le matricule

On peut la comprendre. Le projet initial, mentionné sous l’ère d’Anneessens 25, n’a jamais été réellement suivi et l’entretien des installations laissait clairement à désirer. Les dirigeants communaux n’ont donc pas envie de courir le risque d’une nouvelle désillusion et préfèrent accorder la priorité aux jeunes de l’entité.

"Je conçois parfaitement que les enfants de la commune puissent bénéficier d’installations convenables et que l’image donnée par le club de Durbuy n’était pas en phase avec ce qui était convenu , commente Ousmane Sow. Et c’est pourquoi j’ai présenté un projet qui prévoit un partage des installations et même, à moyen terme, une association qui pourrait déboucher sur quelque chose de sympa avec un recrutement régional. En D2, c’est compliqué, mais en D3, cela me semble possible. Nous, on prévoyait de s’entraîner en journée, laissant les installations aux autres clubs le soir, et le week-end, on aurait pu jouer en alternance."

Il n’en aura sans doute pas l’occasion, d’autant qu’il est permis de se demander si les terrains tiendraient le coup avec une occupation aussi fréquente. Une réponse définitive est attendue pour ce jeudi au plus tard, mais elle ne fait plus guère de doute.

Que faire dès lors? Si Ousmane Sow, qui s’est sans doute monté bien naïf en rachetant le matricule pour une somme avoisinant les 60000€, veut maintenir Durbuy en compétition, il n’a d’autre choix, selon le règlement fédéral, que de trouver un autre stade pour l’accueillir et ce dans un rayon de 30km autour de Durbuy. "Mais cela ne m’intéresse pas, dit-il. Durbuy, c’est un nom, c’est presque une marque, et une région que j’apprécie. C’est aussi une des raisons pour lesquelles je comptais développer mon projet ici. J’aime aussi cette convivialité propre au foot amateur en Belgique. Mais je ne me battrai pas indéfiniment. Je ne suis pas responsable de l’image que véhicule actuellement le club et si on ne veut pas de moi, il y a aussi des projets à développer en France. L’argent perdu dans le rachat du matricule? Mahir Demiral n’a pas été très correct sur ce coup-là, mais de l’argent, j’en ai gagné et ici, j’en perds. Il y a pire dans la vie et ce n’est pas mon moteur."

Meix en D3, Ethe en P1

Conséquence directe de cette probable disparition, Durbuy serait remplacé en D3 par un autre club luxembourgeois, en l’occurrence Meix qui a fini à la 2eplace en P1. Et la montée des Méchois profiterait à Ethe qui, du coup, ne basculerait pas en P2. Malheureuses dimanche soir, les deux équipes gaumaises et leurs supporters devraient donc retrouver le sourire plus rapidement que prévu.