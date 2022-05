Maintien assuré pour Waha-Marche

Roy 0 – Nassogne 3

Petite promenade de santé pour les hommes d’Olivier Dambly ce dimanche. Une victoire sans appel, grâce aux buts de Philippe, Ergot et Pierre.

Érezée 4 – Amonines 3

Victoire sur le fil pour Érezée, le but de la victoire tombant à la 92’ des pieds de Léonard. Ce même joueur avait ouvert la marque à la 18’, avant de voir Amonines revenir via Laval puis prendre l’avantage grâce à Franchimont. Au retour des vestiaires, Fiévet s’offre un doublé pour remettre Érezée devant, mais Adam égalise sur une contre-attaque quelques minutes plus tard.

Waha-Marche 2 – Odeigne 0

Grâce à cette victoire, les Famennois évolueront toujours en deuxième provinciale la saison prochaine. La rencontre a été interrompue dix minutes suite à l’usage de pétards et de fumigènes de la part des supporters d’Odeigne. L’arbitre de la rencontre a donc invité les vingt-deux acteurs à rejoindre le vestiaire. Le premier but de la rencontre tombe juste avant la mi-temps sur un auto-goal d’un joueur d’Odeigne. Caciulatu marque le deuxième but marchois à vingt minutes de la fin.

Tenneville 4 – Marloie B 1

C’est une équipe de Marloie déforcée qui a fait le déplacement à Tenneville. À la mi-temps, Tenneville a déjà planté trois roses via les pieds de Neu, Y. Louvins et C. Louvins. Après les citrons, Marloie B relance quelque peu le suspense grâce à un but de Feller, mais quelques minutes plus tard, Tenneville hérite d’un penalty que Valentin transforme.

Harre-Manhay 2 – Aye 1

Grâce à cette victoire, les joueurs locaux assurent leur billet pour le tour final. Dans ce match à enjeu, c’est Harre-Manhay qui passe devant via Menkiawi. L’équipe d’Aye parvient à égaliser juste avant la mi-temps par les pieds de Moreau. En seconde période, les échanges entre les deux équipes s’équilibrent. Il faut attendre les cinq dernières minutes pour voir Lalloyer offrir la victoire à son équipe.

Melreux-Hotton 3 – Houffaloise 0

Le champion en titre a été transparent face à une belle équipe de Melreux-Hotton.

"Le score reflète le match.Bravo à Melreux! On n’a rien à revendiquer", souligne Aurélien Gomez à l’issue de la rencontre. Les buteurs sont Vincent (2) et Leboutte.