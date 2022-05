Lierneux explose Vecmont

Sart B 5 – Gouvy B 2

Un match non pris au sérieux par Gouvy B puisque les places ont été tirées au sort. Il n’en faut pas plus à Sart pour se retrouver devant, avec des buts tout aussi convaincants. Wilmotte (2), Pirothon (2) et Burton signent les buts sartrois.

Yansenne, premier au classement des buteurs, ne voulait pas laisser échapper sa première place. Lui aussi ajoute deux roses à son bouquet.

Montleban 4 – Bovigny 2

Mené 0-2 à la mi-temps, Montleban a su relever la tête pour s’imposer dans ce match important. Les buteurs de Bovigny: Clause et Fransolet.

La rentrée de Kula sera l’élément clé de ce match puisqu’il s’offre un triplé. Vincent Caprasse confortera la victoire de Montleban avec ce quatrième but.

Halthier B 1 – Vaux B 2

Courte victoire pour Vaux B qui ponctue sa saison de la bonne manière. Deville et Charneux seront les buteurs des Novillois alors que Boland marquera pour Halthier B.

Bourcy A 1 – Houffalize B 2

Dur combat pour la victoire qui se soldera par une victoire importantissime des Houffalois qui conservent cette deuxième place. Winand ouvre le score après dix minutes de jeu, rejoint par Wenkin peu de temps après.

Alexis Tombal marquera le but de la victoire à la demi-heure.

La Roche B 4 – Salm 2

Avec Catania et Remacle sur le terrain, la tâche s’avérait plus facile pour la Roche B. Remacle ouvre le score, mais Demeuse marque contre son camp à l’entame de la seconde période. Denis place ensuite Salm au commandement.

L’entrée de Haurine sera fatale aux visiteurs. Celui-ci marque deux buts, avant que Remacle ne double la différence.