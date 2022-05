Libramont B ira bien au tour final

V a ux 4 – Witry 2Samedi soir, Vaux, a terminé l’année par une victoire.Une victoire qui s’est dessinée au premier acte puisque les Etoilés sont rentrés aux vestiaires avec trois buts d’avance grâce à des buts de Oger, Detaille et de Pinson.Si Rosière a réduit l’écart en rentrant des vestiaires, Laurent Detaille, encore lui, s’est chargé de redonner trois buts d’avance aux siens.Les deux derniers faits de match?La deuxième jaune de Flamant et le 4-2 signé Van Reeth.

Libramont B 6 – Givry 4 Libramont termine cinquième et ira à Mageret en ouverture du tour final.Hier, les Mauves ont ouvert le score via André.Si Dufays égalise, sur penalty, Jabbour trompe Ndiaye (2-1).Au second acte, Touillaux, des 35 mètres, nettoie la toile d’araignée (3-1).On croit que Libramont va dérouler, mais Givry inverse la vapeur grâce à un auto-but de Hahusseau et des roses du duo Chisman-Lhermite (3-4). Libramont passe finalement devant via Plainchamp, Roosens et Devillet.

Sibret 2 – Cobreville 2 Un partage pour terminer la saison.Si Louis ouvre le score, Cobreville passe devant via Goosse et Grégoire (1-2). "On arrache le nul par Lockman", dit Maxime Choffray.

Sainte-Ode B 2 – Neuvillers B 2 Après un but de Collard, Louis, sur une frappe après un centre de la droite, égalise.Avant la pause, Collard, à la limite du hors-jeu, trompe Bukanga (2-1).Neuvillers arrache le nul en fin de match par Rigaux.

Bourcy B 1 – Sainte-Marie 2 Un doublé de Van Lierde, d’une frappe au deuxième poteau et d’un essai dans le plafond aura permis à Sainte-Marie de terminer l’année par un succès.Pour la petite histoire, on notera qu’en réduisant l’écart sur penalty, consécutif à une main de Lays, Desil aura été le dernier buteur de Bourcy B, qui ne se réinscrira pas l’an prochain.