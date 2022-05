Les Libramontois gardent leur trophée

Poussés par leurs bruyants supporters, emmenés par plusieurs gars de l’équipe de D3 en grande forme, Deneve, Pierre, Sturam et Geubel en tête, qui n’ont cessé de mettre l’ambiance tout au long de cette finale, les Chestrolais n’ont jamais abdiqué, mais ils ont manqué de poids dans la raquette et de réussite aux tirs et aux lancers francs, pour espérer renverser la situation.

Les Libramontois, sans Arnaud Piette (suspendu), mais avec un Arnaud Chalon en mode MVP, tiennent donc leur premier objectif. "On n’a pas fait un grand match, mais on a été appliqué, on a bien travaillé et on a mis nos shoots aux bons moments , se félicite Pierre Lesgardeur. Neufchâteau a offert une belle opposition et nous a obligés à rester vigilants jusqu’au bout. Ça a été un top match pour se préparer pour le week-end prochain. C’est comme si on venait de jouer les quarts de finale des play-off. "

Un court instant, après le premier panier signé David Carlier et une bombe de Guischer (0-5), on s’est dit que c’était peut-être le jour de Neufchâteau C. Mais Libramont n’a pas traîné pour réagir. Un shoot de T. Piette, une interception de Godfroid, deux pénétrations de Chalon, un missile et un lay-up de Tinant plus tard, c’est 13-5 au marquoir (4’) et Thomas Celant, le coach du BCCA, est obligé de prendre temps mort. T. Duquenne émerge dans la raquette, mais rate ses lancers (21-11 à la 10’). Au physique, les frangins Piette s’imposent au rebond offensif, alors que Tinant file en contre-attaque, et on passe du simple au double (32-16). Mais Poncin maintient Neufchâteau dans le match: 38-25 à la pause.

Le jeune Fontaine pique la vedette à ses équipiers à la reprise, avec 8 points d’affilée du côté libramontois, et l’écart grimpe à dix-neuf unités (49-30 à la 24’). Guischer, A. Carlier et Jamar répliquent, les supporters du BCCA se déchaînent, et le match s’emballe: 52-39 (26’), 58-42 (30’). Les Chestrolais trouvent la solution à trois points , mais à chaque panier, Libramont répond à distance également, via T. Piette, Chalon et Tinant: 70-51 (35’). Pas de quoi calmer Neufchâteau. Guischer et Jamar insistent (70-56 à la 38’), et Pierre Lesgardeur remet au jeu ses joueurs d’expérience (à l’exception de Godfroid, blessé au pied), pour gérer les derniers échanges: 71-60 score final. " Je suis déçu, mais pas de trop , confie Thomas Celant. On a lâché pendant 5 minutes en début de match et ça nous a coûté cher. C’est dommage d’avoir autant raté. Mais on a quand même répondu présent. Il faut dire qu’en trois ans, on n’a jamais eu de match avec autant d’enjeu et autant de public. Nos supporters ont été incroyables, même dans la défaite. Ils n’ont pas arrêté, de la première à la dernière minute, et même encore après le match. Chapeau à eux! "