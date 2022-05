Philippe Petit (Meix): « La défaite à Vaux-Noville nous a fait mal"

Philippe, avec quelques heures de recul, où se situent vos principaux regrets dans cette fin de parcours qui vous a coûté les lauriers?

Peut-être la défaite à Vaux-Noville. Elle a fait mal moralement parce que les gars pensaient bien aller au bout sans connaître le moindre revers. L’absence de Gérald Brolet aussi. Les deux jeunes qui l’ont remplacé ont fait le job, on ne peut rien leur reprocher, mais c’est l’impact que Gérald a sur le groupe qui nous a manqué. Maintenant, on ne refera pas l’histoire. Tous les clubs peuvent nourrir des regrets sur l’ensemble d’une saison.

Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose, ce serait quoi?

Je ne changerais rien. On a modifié notre système pour la venue de Freylange et ça s’est plutôt pas mal passé, notamment lors du déplacement qui a suivi à Arlon. Je pensais vraiment qu’on avait fait le plus dur en gagnant dans le chef-lieu. Allez, si je devais modifier quelque chose, je passerais peut-être à un système à trois arrières dans le dernier quart d’heure contre Ethe. Mais j’avoue que je n’étais pas au courant du résultat à Arlon, je ne voulais pas le connaître.

L’équipe a peut-être manqué de maturité dans ces moments les plus difficiles, non? Contre Ethe, on sentait bien que certains joueurs étaient fébriles…

Est-ce de la maturité? On n’en a pas manqué quand nous nous sommes déplacés à Arlon, dans un contexte difficile. Dimanche, certains joueurs étaient clairement en dessous de leur niveau habituel, effectivement, mais c’est peut-être la dimension particulière de ce derby contre Ethe qui a joué un grand rôle. Cette rivalité, je ne l’avais pas encore vécue de l’intérieur et je l’ai découverte dimanche. Mais en parlent d’Ethe, il faut souligner aussi les mérites de cette équipe. Elle a fait son match et si nous n’avons pas bien joué, elle y est aussi pour quelque chose.

Le tour final se profile, avec un match contre Vaux-Noville au menu. Difficile de se replonger dans le bain après une telle déconvenue?

Effectivement. La déception était énorme dimanche; j’ai vu des joueurs particulièrement touchés et le plus dur sera de remettre toutes les têtes à l’endroit. En plus, Vaux-Noville, c’est l’équipe en forme (NDLR: 29 sur 36 en 2022 et une série de six victoires en cours, entamée le 20mars contre… Meix) et un jeu qui ne nous convient pas trop.

Rien de changé pour le recrutement

Ce tour final, ainsi que les incertitudes planant sur Durbuy et Givry, vous permettent néanmoins de garder une chance de monter dès cette année…

Oui, mais je ne compte pas trop sur ces décisions extrasportives (NDLR: pourtant, cela pourrait être favorable aux Mauves). Et le tour final, on sait que c’est un vrai parcours du combattant. Ce ne sera pas simple.

D3 ou P1 la saison prochaine, cela peut changer la donne dans votre politique de transferts?

A priori, non. On a décidé que même si on devait rester en P1, l’objectif serait de bâtir une équipe pour jouer le titre la saison prochaine.