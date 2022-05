Et si les dames de Libramont se sauvaient par forfait ?

Dans les rangs de Libramont, on attend donc la décision de Genappe. " C’est dommage pour notre adversaire, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, indique Marie Lahaye. Un forfait adverse, cela soulagerait tout le monde et cela nous permettrait de préparer la saison prochaine en confiance. Quid de la P1 si nous nous sauvons en R2? Nous devons en discuter. Il faudra se positionner, et rapidement. Nous n’avons aucun intérêt à avoir deux équipes en R2. Moi, ce qui m’importe, c’est de pouvoir avoir une filière complète."

Notons que les Arlonaises, treizièmes en R2, joueront aussi un match de classement dimanche à Belgrade. Ce sera face à Hannut à 11h45. "Vous me l’apprenez, indique Serge François. Nous jouons déjà avec la P1 dimanche après-midi. Je vais me renseigner. Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose." Les hommes de Bastogne joueront également un match de classement samedi soir, toujours à Belgrade, face à Loyers B. " Mais pour quel intérêt, s’interroge Emeric Heneffe. Je ne savais pas qu’il y avait un match, les gars non plus. Je ne sais pas si nous irons."